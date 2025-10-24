Svetli način
Aldeguer najhitrejši na prvem prostem, Bagnaia pa takoj za njim

Sepang, 24. 10. 2025 07.42 | Posodobljeno pred 31 minutami

Avtor
M.J.
Dirkaška karavana svetovnega motociklističnega prvenstva se je preselila v Malezijo. Gre za 20. prizorišče v sezoni, na katerem pa ne bo nastopil novopečeni prvak Marc Marquez. Španec je po poškodbi rame že končal z nastopi v tekoči sezoni. Petek je rezerviran za prosti trening vseh motociklističnih razredov. Na prvem je bil v kraljevem pred vsemi Španec Fermin Aldeguer. Za njim sta se zvrstila Italijan Francesco Bagnaia in Španec Joan Mir. Prenos dogajanja na VOYO.

Marc Marquez je to sezono osvojil 545 točk, drugi v seštevku je njegov brat Alex Marquez s 379 točkami, v boju za tretje mesto pa sta Italijana Marco Bezzecchi (282) in Francesco Bagnaia (274). Zdaj je jasno, da bo sedemkratni prvak na stranskem tiru tudi na zadnjih dirkah sezone na Portugalskem (Portimao) in v Španiji (Valencia).

KOMENTARJI (3)

Mean Cat
24. 10. 2025 08.20
Pirro pa glede na to kolk presedi na sedezu ducatija bi ga pricakoval med top5 ....tko pa lepih +2 sekundi zaostanka na 20tem mestu👏👏👏
Mean Cat
24. 10. 2025 08.18
Takoj za njem🤣🤣....z 0,25 sekunde zaostanka....cist za njem je🤣🤣
Mean Cat
24. 10. 2025 08.14
bežeči ....tavula se ti zahvaljuje.
