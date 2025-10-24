Marc Marquez je to sezono osvojil 545 točk, drugi v seštevku je njegov brat Alex Marquez s 379 točkami, v boju za tretje mesto pa sta Italijana Marco Bezzecchi (282) in Francesco Bagnaia (274). Zdaj je jasno, da bo sedemkratni prvak na stranskem tiru tudi na zadnjih dirkah sezone na Portugalskem (Portimao) in v Španiji (Valencia).
MotoGP
Aldeguer najhitrejši na prvem prostem, Bagnaia pa takoj za njim
Dirkaška karavana svetovnega motociklističnega prvenstva se je preselila v Malezijo. Gre za 20. prizorišče v sezoni, na katerem pa ne bo nastopil novopečeni prvak Marc Marquez. Španec je po poškodbi rame že končal z nastopi v tekoči sezoni. Petek je rezerviran za prosti trening vseh motociklističnih razredov. Na prvem je bil v kraljevem pred vsemi Španec Fermin Aldeguer. Za njim sta se zvrstila Italijan Francesco Bagnaia in Španec Joan Mir. Prenos dogajanja na VOYO.
