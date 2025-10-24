Aldeguer najhitrejši na prvem prostem, Bagnaia pa takoj za njim

Dirkaška karavana svetovnega motociklističnega prvenstva se je preselila v Malezijo. Gre za 20. prizorišče v sezoni, na katerem pa ne bo nastopil novopečeni prvak Marc Marquez. Španec je po poškodbi rame že končal z nastopi v tekoči sezoni. Petek je rezerviran za prosti trening vseh motociklističnih razredov. Na prvem je bil v kraljevem pred vsemi Španec Fermin Aldeguer. Za njim sta se zvrstila Italijan Francesco Bagnaia in Španec Joan Mir. Prenos dogajanja na VOYO.