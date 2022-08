Aleix Espargaro je v Silverstonu dirkal z zlomljeno peto

Po zdravniških pregledih, opravljenih danes v bolnišnici Dexeus v Barceloni, so Aleixu Espargaroju iz moštva Aprilia Racing diagnosticirali zlom pete na desnem stopalu, so sporočili na uradni strani motoGP. Španski dirkač, ki je grdo padel na zadnjem prostem treningu v Silverstonu, je nato nastopil v kvalifikacijah in nato tudi na nedeljski dirki. Kvalifikacije je končal na šestem, na dirki pa je zasedel deveto mesto in si zagotovil sedem točk v boju za naslov svetovnega prvaka.