Aleix Espargaro najhitrejši na prvem testu v Sepangu

Prvi od dveh dni testiranja se je zaključil. Na dirkališču Sepang International Circuit je Španec Aleix Espargaro na svojem motocikulu dosegel krog 1:58,371 in zaostal za 0,068 sekunde za najboljšim uradnim časom, zabeleženim na malezijski stezi – 1:58,303 je bil čas, ki je Fabiu Quartararoju prinesel prvo mesto v letu 2019. Za številko 41 je bil njegov moštveni kolega Maverick Vinales. Nekdanji dirkač Yamahe, ki je na Aprilio presedlal sredi lanske sezone, je uspel odpeljati krog v času 1:58,384 in je tako zaostal le 0,013 sekunde od vrha lestvice. To špansko prevlado je zaključil Alex Rins s Suzukijem, natanko desetinko sekunde za Espargarojem, in sicer s časom 1:58,471.