Aleix Espargaro: Nismo še pripravljeni za osvojitev naslova prvaka

Apriliin dirkač Aleix Espargaro, ki se je letos že šestkrat uvrstil na stopničke elitnega razreda motoGP in še vedno drži tretje meesto v skupnem seštevku, je po ne najboljši predstavi na VN Avstralije, kjer je osvojil le deveto mesto priznal, da z Aprilio še niso pripravljeni na osvojitev naslova. A teoretično je naslov za Španca vedno dosegljiv, saj dve dirki pred koncem sezone za novim vodilnim Francescom Bagnaio zaostaja 27 točk.

Čeprav je Aleix Espargaro v osmem krogu postavil drugi najhitrejši čas dirke, tokrat ni bil konkurenčen za najvišja mesta. To naj bi Špancu onemogočile težave z oprijemom, ki so njegovemu motociklu pobrale preveč moči, da bi lahko držal tempo najhitrejših. "Bil sem hiter, uspel mi je drugi najhitrejši krog, a v zadnjih osmih krogi motor enostavno ni dovolj hitro pospeševal. Imel sem veliko oprijema, kar je motorju pobralo preveč moči ... poskusil sem vse možno, spremenil sem nastavitve, a na koncu ostal zafrustriran, ker nisem moral spremeniti ničesar," je po dirki potarnal zmagovalec letošnje VN Argentine in dodal še: "Na začetku dirke sem poskusil nekoliko ohraniti gume, malo bolj agresivno zaviral, da bi obremenil prednjo in prihranil zadnjo gumo ... Zelo sem jezen, ker vem, da sem bil dovolj hiter, da bi lahko zmagal, a ničesar nisem mogel storiti ... misilm, da je imel Maverick (Vinales) povsem enak problem kot jaz."

icon-expand Aleix Espargaro FOTO: motogp.com

33-letni Španec se na zadnjih treh dirkah ni proslavil in je osvojil zgolj 12 točk, kar ga uvršča 27 točk za novega vodilnega Francesca Bagnaio in 13 točk za aktualnega prvaka Fabia Quartararoja. A za njim sedaj le še 15 točk zaostaja Enea Bastianini, ki je s štirimi zmagami v tej sezoni v življenski formi. "Mislim, da smo na zadnji treh dirkah dokazali, da nismo skupaj stopili kot ekipa. Enostavno nismo še pripravljeni za osvojitev naslova prvaka. Izgubili smo preveliko točk ... na zadnji treh dirkah smo jih prejeli le 12, kar je posmehljivo premalo, če se želimo boriti za naslov prvaka. To je velik problem," je sitaucijo, ki pa še ni izgubljena, opisal Espargaro.

icon-expand Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro in Fabio Quartararo FOTO: AP

Na zadnjih treh dirkah ni blestel niti Quartararo, ki si je pridirkal le osem točk, se pa je zato od glavnih konkurentov nekoliko odlepil Bagnaia, ki jih je v tem obdobju osvojil 32. Apriliin dirkač se tako zaveda, kako mu Italijan na Ducatiju hitro beži izven dosega, vseen ostaja ponosen na dosežke v zanj najboljši sezoni: "Frustrijajoče je, ker smo v prvih 70 odstotkih sezone dirkali zelo dobro, zadnje tri dirke pa se nismo uvrstili niti med prvo peterico. To me boli ... a vseeno ostajam ponosen na to, kar mi je uspelo letos. Še smo v igri za naslov prvaka, čeprav se zavedam, da ima Pecco z Ducatijem pred mano ogromno prednost. Do konca sezone bo še pestro ... Zanimivo je, da so nas še tri do štiri mesece nazaj primerjali z Ducatijem, nekateri so Aprili celo klicali Ferrari med motorji. A jaz vem kakšne motor imamo. Je dober, naredili smo veliko izboljšav, a ni med najboljšimi v karavani motoGP. Poglejte samo rezultate Ducatijev, ne glede na to, kdo jih vozi se vedno uvrstijo med najboljšo šesterico."

