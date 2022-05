Aleix Espargaro o porazu Cityja proti Realu: Tisto noč sem slabo spal

Aleix Espargaro je na vprašanje o tem, kako je kot navijač Barcelone pospremil čudež madridskega Reala v polfinalu elitne Lige prvakov, odgovoril, da "čudeži obstajajo". "Obstaja pa tudi ena stvar, ki bi jo rad povedal. Ne vem, kje sem prebral to, da čudeži so, a da jih vedno uprizarja Real – enega za drugim. Treba je verjeti in treba je biti zraven. Oni verjamejo in v finalu so. To je brutalnost in magija športa. Treba je verjeti vse do konca, saj se lahko zgodi vse. Če govorimo o pravičnosti, kar se nogometa tiče, si je City zaslužil priti v finale, toda tu ni govora o pravici, pač pa o tem, kdo zabije več golov," je na vprašanje novinarja AS-a odgovoril Espargaro.

"Zelo lepo je to, kar doživlja Real Madrid, saj verjame vse do konca in je lahko zgled vsem ostalim," je še športno priznal Katalonec. Ta je kot pristen navijač Barcelone tudi velik privrženec katalonskega trenerja Pepa Guardiole, zato je upal, da bo City prisolil zaušnico galaktikom, a se to zavoljo čudežnega preobrata Reala ni zgodilo. "Moram priznati, da sem tisto noč (ob porazu Cityja, op. p.) zelo slabo spal," je razkril Espargaro, ki navdušuje s svojimi predstavami na Aprilijinem motociklu. Trenutno zaseda drugo mesto v skupnem seštevku razreda motoGP, za vodilnim francoskim dirkačem Fabiojem Quartararojem (Yamaha) zaostaja le sedem točk in je najprijetnejše presenečenje aktualne sezone. Pri svojih 32 letih sicer velja za enega bolj izkušenih dirkačev kraljevega razreda.