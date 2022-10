Aleix Espargaro pri 218 km/h skoraj 'pobožal' avstralskega valabija

Dogajanja ob motociklističnih treningih in dirkah so vedno razburljiva, ne vedno samo zaradi dirkačev ter njihovih napak in padcev. Še posebej je temu tako v Avstraliji, kjer za pestrost dogajanja poskrbijo "akterji" iz živalskega sveta. Leta 2015 je imel bližnje srečanje z galebom Italijan Andrea Iannone, na tokratnem prvem prostem treningu razreda motoGP pa je Aleix Espargaro na srečo, za nekaj stotink sekunde, ušel srečanju z valabijem.

Ljubiteljem motociklizma v spominu zanesljivo ostaja dogodek iz leta 2015, ko se je Italijan Andrea Iannone na dirki razreda motoGP za VN Avstralije "srečal" z galebom, ki je pred tem "paradiral" po stezi. Ko so dirkači prihrumeli po stezi, je galeb želel odleteti, a je bil malce prepozen in se je zanj slabo končalo. Ianonne je sklonil glavo, a ga je vseeno zadel, po dirki so bile opazne poškodbe (luknja) na motociklu. Iannone je na koncu zasedel tretje mesto, po tem pa v šali dejal: "Galeb je čakal na poljub, vendar sem mu rekel, naj me počaka pred dirko, ne med njo." "Ni bilo prijetno, a vseeno bolje, kot če bi se zataknil v sprednjo pnevmatiko in potem bi bil na tleh zagotovo jaz," je še dodal Italijan. PREBERI ŠE Johann Zarco najhitrejši na obeh prostih treningih v Avstraliji Na današnjem prvem prostem treningu pa je imel veliko mero sreče Španec Aleix Espargaro. Valabi (bližnji, a manjši sorodnik kenguruja) je stekel čez stezo, ko je Španec vozil s hitrostjo 218 km/h. Le delček sekunde je manjkal, da bi prišlo do trčenja in res hude nesreče. Nekaj podobnega se je zgodilo že na začetku prvega prostega treninga, ko se je na stezo prebila skupina valabijev, a se je na srečo vse skupaj končalo brez incidenta. Tovrstna "živalska" srečanja na Philip Islandu niso nič neobičajnega, saj je dirkališče postavljeno neposredno v okolje naravnega rezervata.