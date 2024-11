Aleix Espargaro: V Barceloni bom dirkal z mešanimi občutki

To je bil Espargarojev najboljši dirkaški vikend v aktualni sezoni, ki se bo zaradi poplav v Valencii končala v Barceloni. Starejši izmed bratov Espargaro se bo zato na domače dirkališče vrnil poln pričakovanj. "Upam, da mi uspe ponoviti vikend, kot je bil maja," je o zadnjem dirkaškem koncu tedna v sezoni povedal 35-letnik in v isti sapi dodal: "A v Barceloni bom dirkal z mešanimi občutki. Malo me skrbi, ker sem imel nazadnje v Barceloni tako dober vikend, da niti v sanjah ne bi mogel biti boljši, zato vem, da ga bo zelo težko ponoviti. Ampak ostajam pozitiven!"

Najstarejši član dirkaške karavane razreda motoGP, ki je poudaril, da bi raje videl, da bi se sezona končala v Valencii, je o pričakovanju pred zadnjim dirkaškim vikendom v sezoni in karieri povedal še: "Tokrat ne bo tako vroče in vemo, da v vročini Aprilia najbolj trpi. Zagotovo se bomo na dirkališče podali z dobrimi občutki in upam, da mi bosta uspeli dobri dirki. Posebno bo, ker bo to moja zadnja dirka in vesel sem, da bodo ob meni družina in bližnji prijatelji. To je edina pozitivna stvar tega, da se je spremenila lokacija zadnjega dirkaškega vikenda."

Espargaro je ob tem tudi obljubil, da bo denarno nagrado dirkaškega vikenda v Barceloni namenil žrtvam poplav v Valencii.