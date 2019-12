Aleix Espargaro: Vsa čast Marquezu, a zame je najboljši Dovizioso

Aleix Espargaro je, oziroma bo še naprej, stezo deli(l) z mojstri kot so Valentino Rossi ; Marc Marquez , Casey Stoner , Dani Pedrosa, Maverick Vinales in Jorge Lorenzo. Omenjeni so po vrsti osvajali naslove svetovnega prvaka v najmočnejšem motociklističnem razredu motoGP. Za izkušenega Španca pa kljub temu ni dileme. Čeprav ceni omenjene mojstre pa največjo mero občudovanja goji do Italijana Andrea Doviziosa . "Zame je to dirkač številka ena v našem cirkusu. Vsi govorijo o Rossiju, Marquezu in tudi Vinalesu, a redki cenijo to kar že vrsto let počne Andrea Diovizioso. že kar nekaj sezon osvaja drugo mesto v svetovnem prvenstvu, tik za Marquezom, ki je tako dominanten. Naslov svetovnega podprvaka je potrebno spoštovati, sploh ker je konkurenca tako močna. Vsi želijo premagati Marqueza, a še prej se morajo spopasti z Andreo," je razkril Aleix Espargaro. Španec je opazil, da izkušenega Italijana nič ne "odnaša", da je zelo uravnotežen in se ne obnaša po principu toplo-hladno. Takšen je, po njegovem mnenju, tudi način dirkanja Italijana. "Zelo je konstanten. Nikoli ni preveč navdušen, ne vidimo ga ekstremno veselega ali evforičnega. Tudi v nasprotni smeri ne kaže skrajnosti. Andrea Dovizioso skoraj nikoli ni povsem potrt po kakšnem slabšem rezultatu," za Corriere Dello Sporttrdi Espargaro.

"Zavidam mu te značilnosti. To so karakteristike izjemnega dirkača. Tudi sam stremim k temu, da sem bolj umirjen na "konju", zavedam se, da me ne smejo nekatere stvari preveč zadeti. Delam na tem, da postanem podobno uravnotežen. Odkar sem postal oče, sem precej bolj umirjen.Tudi na motociklu." Aleix Espargaro, ki je v sezoni 2019 osvojil 64 točk in zasedel 14. mesto v skupnem seštevku, je prepričan, da je odličen odnos Ducatija z Doviziosom ključen za dobre rezultate, ki jih izkušeni Italijan dosega v zadnjih sezonah. "Pri rdečih je že od leta 2013. To je zares dolgo obdobje. Če se ne bi odlično razumeli in če ves čas ne bi pihali v isti rog, bi sodelovanje bržkone že zdavnaj končali. Tako pa rastejo in napredujejo iz sezone v sezono in ni dvakrat za reči, da bodo v naslednji še bližje Hondi in Marquezu. Z Aprilio sem se večkrat pogovarjal ravno o tej temi, saj menim, da nikakor ni dobro prepogosto menjati dirkače. Upam, da bomo kot ekipa v prihodnje izkazovali večjo stabilnost in konstantnost pri rezultatih."