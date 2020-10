Aleix Espargaro najhitrejši na prvih testiranjih

Dirkači želijo preizkusiti dirkališče, preden se bodo v Portimao vrnili ob zaključku sezone, v mesecu novembru. Na prvem testu se je preizkusilo sedem dirkačev, najhitrejši pa je bil Aleix Espargaro na Aprilii. Španec je postavil čas 1:40.880, drugi je bil Michele Pirro(Ducati) z zaostankom 0.774 sekunde, Bradley Smith (Aprilia Racing Team Gresini) pa tretji, z zaostankom 1.172 sekunde za vodilnim.

Testirali so tudi Hondin dirkač Stefan Bradl, Suzukijev Sylvain Guintoli, KTM-ov Dani Pedrosa in Yamahin Jorge Lorenzo. Slednji je bil na motociklu razreda motoGP prvič po februarskih testih v Sepangu. Za testiranja, ki bodo trajala še jutri, so sicer prijavljeni naslednji testni dirkači : Jorge Lorenzo (Yamaha), Dani Pedrosa (KTM), Stefan Bradl (HRC), Michele Pirro (Ducati), Sylvain Guintoli (Suzuki), Lorenzo Savadori (Aprilia), Bradley Smith (Aprilia), Aleix Espargaro (Aprilia).