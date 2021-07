Espargaro: Rossi je moj vzornik, a najboljši vseh časov je Marquez

Dirkač Aprilie Aleix Espargaro je v obširnejšem pogovoru za italijanski časnik Corriere Dello Sport med drugim primerjal dirkaška šampiona Marca Marqueza in Valentina Rossija . Prvi je po daljši prisilni odsotnosti in zahtevnem vračanju iz dirke v dirko boljši in vse bližje stari formi, drugi pa še naprej tava v ozadju in športna javnost celo namiguje, da 41-letni Italijan ne bo končal sezone ...

"Strast za motorje je pri Valentinu Rossiju občudovanja vredna. Je pa res, da se zaveda, da v tem trenutku ni konkurenčen najboljšim. Iz tedna v teden opazujemo, kako tava v ozadju in nima tiste svežine in iskre v očeh, ki ju je imel v preteklosti. Vidi se, seveda je očitno, da ni samozavesten in da ne zaupa 'materialu'. Škoda. Zaradi njegove nemoči sem tudi sam jezen, saj sem njegov veliki navijač in mi je hudo, ko je tako nemočen. Iz srca mu želim, da se odpelje med najboljše še v tej sezoni, čeprav je realnost precej drugačna," je med drugim opazil Aleix Espargaro, ki v tej sezoni odlično vozi, vidno napreduje in je vse bližje najboljšim. Zadnjo dirko pred poletnimi počitnicami, ko je šlo za VN Nizozemske v Assnu, je končal na zelo solidnem osmem mestu, pred tem pa je na na Sachsenringu celo prišel do najboljšega startnega položaja pred VN Nemčije –prvič v karieri. Ko vprašanje nanese na Marca Marqueza, in ga primerjajo z Rossijem, Espargaro ne pušča nobenega dvoma. "Marc je najboljši dirkač vseh časov. Tu zame ni dvoma. Čeprav je moj idol od nekdaj Rossi, mi ni težko priznati, da je Marc najboljši vseh časov. To argumentiram z dejstvom, da Rossi v njegovih šampionskih letih ni imel toliko kakovostnih tekmecev, kot jih ima v zadnjih letih Marc. On se bori z najboljšimi dirkači v zgodovini, zato so njegovi uspehi v zadnjih letih po mojem mnenju več vredni," poudarja 31-letni Espargaro.