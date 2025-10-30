Svetli način
MotoGP

Alex je Marca že zdaj izzval: Bomo videli, ko bova vozila enak motocikel

Ljubljana, 30. 10. 2025 17.04 | Posodobljeno pred eno minuto

M.D.
Medtem ko je Marc Marquez letošnjo sezono po operaciji ramena že zaključil kot novi prvak, njegov brat Alex mirno in pridno nabira točke. Mlajši Marquez si je prvič v svoji karieri zagotovil drugo mesto v skupnem seštevku razreda motoGP. Že zdaj pa pogleduje proti prihodnji sezoni, ko želi brata znova izzvati.

Alex Marquez je minulo sezono pri moštvu Gresini garažo delil z bratom Marcom Marquezom. Marc jo je končal na tretjem mestu, Alex je bil osmi. Po odhodu v tovarniško moštvo Ducatija je Marc napredoval in se znova vrnil na prestol kraljevskega razreda motoGP. Njegov brat je ostal pri Gresiniju, kjer ni iskal izgovorov, ampak se je z moštvom lotil dela in letos občutno napredoval. Po lanskih 173 točkah v celotni sezoni, jih ima letos dve dirki pred koncem sezone na svojem računu že 413.

"Zdaj smo videli našo najboljšo različico. Vsako leto smo malo boljši, zato smo letos videli najboljšo različico. Vsaka težava me je naredila bolj konkurenčnega, zato moramo še naprej napredovati in videti, kje je naša meja," je pred VN Portugalske dejal Alex.

Alex Marquez in Marc Marquez
Alex Marquez in Marc Marquez FOTO: Profimedia

Kljub napredku ne beži od dejstva, da je bil njegov starejši brat do zdaj veliko bolj uspešen od njega. "Obstajata dva načina, kako se s tem spopasti. Lahko si ljubosumen in rečeš: 'V redu, on to počne, ampak jaz bom nekoč prišel do njegove ravni,' kar v bistvu pomeni, da se nočeš osredotočati nanj, ker verjameš, da imaš potencial, da to dosežeš. Drugi način pa je, da rečeš: 'On je boljši, kaj dela bolje? Pozoren bom, učil se bom od njega in ne bom čutil zamer.' Mislim, da je to zagotovo vrlina, ki me jo je življenje naučilo, ker sem bil ob Marcu. Če imaš nekoga tako dobrega ob sebi, mu tega ne smeš zameriti in se osredotočati nanj. Zato sem lani iz situacije v garaži izšel močnejši, tudi zato, ker smo imeli nekaj omejitev z motorjem. Vse to nas je kot ekipo zelo okrepilo," je svoj pogled na rivalstvo z bratom obelodanil mlajši Marquez.

Prihodnjo sezono bo Alexu v moštvu Gresini načeloma na voljo enak motocikel kot dirkačem v tovarniškem moštvu Ducatija. Alex meni, da mu bo to dejstvo pomagalo v boju z bratom. "Obstaja veliko dejavnikov, ki se lahko v enem letu spremenijo in te pripeljejo do uspeha. Vedno sem govoril, da je Marca zelo težko premagati v 22 dirkah. Kot tekmec je zelo težko sprejeti pritisk, ki ti ga naloži. Ta njegova odločnost, da gre do skrajnih meja, je ključna. Nihče ni nepremagljiv. Videli bomo, kaj se bo zgodilo, ko bova vozila enak motocikel," pravi nekdanji dirkač Honde.

Preberi še Bagnaia kritiziral Dorno: Niso kazali sočutja. Po grozljivi nesreči bi se dirka morala končati

Jasno je, da Alex ni tako slaven kot Marc in očitno tudi ne želi biti. "Status? Ne zanima me pogodba z Ducatijem ali Gresinijem, pomembno je le, da imam tovarniški motocikel. To se ne bo spremenilo," je zagotovil Španec.

marc marquez alex marquez motogp gresini ducati
