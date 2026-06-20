Alex Marquez brez nastopa na dirki v Brnu

Po posvetu s svojo ekipo in zdravniško službo prvenstva MotoGP se je Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) odločil, da izpusti Veliko nagrado Češke (Monster Energy Grand Prix of Czechia). Dirkač želi ves svoj trud raje usmeriti v okrevanje po padcu na dirki za VN Katalonije.
Dirkač s številko 73 je za petkov nastop sicer prejel zeleno luč zdravnikov, potem ko je izpustil le dve dirki, v soboto zjutraj pa je v Brnu v kvalifikacijah zasedel 14. mesto. Kljub temu bo preostanek konca tedna izpustil in se povsem posvetil rehabilitaciji, da bi čim prej dosegel polno pripravljenost.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.