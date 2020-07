Alex Marquez: Če bi dirko gledal iz naslonjala, bi šov Marca bil neprecenljiv

Alexa Marqueza so novinarji po prvi dirki sezone razreda motoGP v Jerezu močno oblegali. Ne toliko zaradi dosežka (12. mesto) in prve odvožene dirke med elito, pač pa zaradi radovednosti o stanju njegovega brata Marca Marqueza, ki je med dirko grdo padel in si zlomil desno nadlahtnico. In res je bil Alex eden tistih, ki je imel možnost videti brata takoj po dirki ...

"Malce je potrt, saj ve, da je v tako kratkem prvenstvu pomembno ne grešiti, še manj pa se poškodovati. Toda na koncu vsak konec tedna vozimo na meji in kdor koli se lahko poškoduje. Seveda upajmo da ne, prvi sem, ki si želi, da se ne bi nihče poškodoval, toda to je svetovno prvenstvo in tu se stvari zelo hitro spreminjajo," je španskim novinarjem v garažah povedal Alex Marquez. "Upam, da bo z nami čimprej in da se bomo še naprej učili od njegovih skrivnosti,"besede Alexa še prenaša španski AS.

Marsikdo ni pričakoval, da bo na stezi kmalu videl skupaj voziti brata Marquez, a to se je zgodilo že na uvodni dirki v Jerezu. Ko je Marquez zdrsnil s steze in se mojstrsko rešil z vožnjo po pesku, se je namreč vrnil tik pred brata Alexa. "Prišel je tik pred mene in izginil v treh ali štirih krogih. Ko se voziš za njim, se zdi, da ne vozi hitro, toda on je tisti, ki pridobiva in ve, kje obremeniti gumo bolj in kje manj. Naredil je napako, ki ga je stala dirke, toda nato … Če bi jaz bil navijač in to gledal iz naslonjača, je spektakel, ki ga je tokrat ponudil, neprecenljiv. Pokazal je tisto mišico, ki jo ima. Mislim, da je edini vozil v ritmu, ki ga je kazal na treningih, edini, ki je bil hiter v vseh pogojih," se je srečanja z bratom spomnil Alex. Marc se je v divjem slalomu prebijal iz začelja proti vrhu, na koncu pa na tretjem mestu štiri kroge pred koncem padel in zaključil v pesku.

In kaj si je mlajši od bratov Marquez mislil, ko je pred seboj videl Marca?"Mislil sem si: 'Ta bo zdaj zaprl oči in privijal ročico.' In tako je tudi bilo. To je počel do konca," je opisal Alex.