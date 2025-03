'Ko te Marc enkrat prehiti, ti je odklenkalo'

Brata Marc Marquez in Alex Marquez sta popoln konec tedna na dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu v Argentini sklenila z dvojno zmago na sprinterski in tudi klasični preizkušnji razreda motoGP. Brata Marquez sta dobila že sobotne kvalifikacije, vedno v enakem vrstnem redu.

Tudi v Argentini v karavani še ni bilo branilca naslova Španca Jorgeja Martina; v tej sezoni član tovarniške Aprilie še ni dirkal, po poškodbah med pripravami je izpustil prvo dirko sezone na Tajskem, manjkal pa bo tudi še na naslednji preizkušnji v ameriškem Austinu. Predvidoma se bo na motor vrnil sredi aprila v Katarju.

Na nedeljski klasični preizkušnji za VN Argentine je sicer večji del vodil Alex Marquez, a ga je starejši brat tri kroge pred ciljem prehitel in brez težav zadržal vodstvo. Marqueza sta tako le potrdila popolno premoč ta konec tedna v Argentini. Dirkališče Termas de Rio Hondo je bilo njuno igrišče, začel je Marc z rekordom proge v kvalifikacijah, potem je kvalifikacije tudi dobil, tik za njim je bil Alex. " Odličen dirkaški vikend je za mano in mojo ekipo. Težko bi bil boljši. No, seveda, če bi zmagal, bi bil pač popoln vikend," se je v pogovoru za madridski AS popravil mlajši od bratov Marquez.

Alex je bil najbolj trdoživ tekmec na začetku sezone dominantnemu Marcu na vseh preizkušnjah, začenši s prostimi treningi in kvalifikacijami vse do klasične preizkušnje. Ta sicer ni ponudila prav veliko dogajanja, vrstni red na vodilnih mestih je ostal skorajda nespremenjen v primerjavi s kvalifikacijami. Le na tretjem mestu je hitro prišlo do spremembe, ko je Italijan brazilskih korenin Franco Morbidelli četrto startno izhodišče spremenil v tretje mesto in ga nato obdržal do konca.