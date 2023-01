Alex Marquez: Marc je jezen, ker pri Hondi ni napredka

Mlajši izmed bratov Marquez, Alex Marquez je v nedavnem intervjuju za italijansko La Gazzetta dello Sport dejal, da je bil prestop k Ducatiju dobra odločitev, hkrati pa razkril občutke starejšega brata Marca Marqueza, ki je pri Hondi nezadovoljen.

Za nekdanjim prvakom razredov moto3 in moto2 Alexom Marquezom je najslabša sezona dirkanja v elitnem razredu motoGP, saj je kot član poltovarniške ekipe Honde zasedel šele 17. mesto. A kot pravi 26-letni Španec, je ta že pozabljena, njegove misli pa so osredotočenen na prihajajočo sezono v kateri bo član poltovarniškega moštva Ducatija.

icon-expand Alex Marquez FOTO: AP

Posezonska testiranja, ki so sledila zadnji dirki sezone v Valencii, so mlajšega izmed bratov Marquez navdahnila z optimizmom, česar pa po besedah 26-letnika, ne moremo trditi za njegovega starejšega brata Marca Marqueza, ki pri Hondi preživlja težko obdobje. "S testiranj sva se skupaj odpravila domov in sva v avtu komajda spregovorila. Marc je bil jezen. Vprašal sem ga, če je preizkusil nov motocikel in nastavitve in mi je odvrnil, da je, vendar napredka ni," je Alex razkril za italijansko La Gazzetta dello Sport in priznal, da se z bratom nista spuščala v podrobnosti: "Povedal sem mu, da je Ducati povsem drugačen od Honde in to je vse. Je moj brat, a ga vseeno želim premagati."

icon-expand Brata Marquez s Pepom Guardiolo FOTO: MotoGP

Honda je imela v letu 2022 sezono za pozabo. Junija se je na VN Nemčije sploh prvič po 40 letih zgodilo, da na dirki elitnega razreda pri Hondi niso vpisali niti točke. Kljub temu, da je Marc Marquez izpustil velik del sezone, pa je bil na koncu v skupnem seštevku vseeno najboljši dirkač japonske ekipe. A v kolikor želi šestkratni prvak razreda motoGP izenačiti rekord Valentina Rossija (ki je elitno prvenstvo osvojil sedemkrat), bo moral tako s sanacijo poškodb kot tudi z ekipo Honde, napraviti velik napredek, ali pa bo moral začeti razmišljati o menjavi ekipe in motocikla. "V kolikor bo Honda naredila korak naprej, ki ga mora narediti, Marc ne bo zapustil moštva," je prepričan Alex, ki pa pušča odprte možnosti za Marcovo morebitno spremembo ekipe: "Ker je to ekipa, s katero je od nekdaj dirkal, ekipa, ki ga je čakala in spoštovala, ko se je poškodoval, je težko verjeti, da bi Marc odšel drugam. A če motocikel ne bo pripravljen za osvojitev prvenstva, potem je to povsem mogoče."

Moštvene barve je pred začetkom sezone zamenjal tudi Alex sam, ki bo po novem dirkal za Ducatijevo poltovarniško ekipo Gresini Racing. "Potreboval sem spremembo, ker če bi ostal, bi enostavno 'umiral' naprej," je z ostrimi besedami odnos s Hondo opisal nekdanji prvak razredov moto3 in moto2, ki je o svojem novem motociklu povedal: "Vem, da imam sedaj hiter motor. In to je za dirkača pomembno. Kaj se bo zgodilo v sezoni pa bo odvisno od desnega zapestja." Alex Marquez je vse tri sezone med elito oddirkal pri Hondi, s katero je osvojil končno 14., 16. in 17. mesto: "Tri težka leta s Hondo? Ja, res so bila, še posebej zadnja. Dirkaču ni lahko voziti istega motorja od Katarja pa do Valencij. Če je motocikel konkurenčen, potem v redu, če pa ima veliko problemov, pa je težko oddelati 20 dirk. Še posebej je težko, ko vidiš, da drugi dobivajo 'nov material' in se njihovi motorji izboljšujejo ... tega ni lahko sprejeti. Potem, ko sem oznanil, da grem v Gresini, pa nisem prejel ničesar več. Ne rečem, da pri Hondi niso delali, ampak zagotovo niso delali tako, kot bi Honda morala."

Ko se je Alex začel pogovarjati z glavnim umom Ducatija Gigijem Dall'Igno, se je dirkač iz Cervere takoj počutil dobrodošlega. "Iskreno povedano, to je bila najboljša stvar: v Valencii je prišel v garažo, me predstavil svoji ekipi, želel je imeti sestanek," je dejal mlajši izmed bratov Marquez. "Takrat še nisem imel sklenjene pogodbe z Ducatijem, on tega ni bil dolžan storiti, a je želel prisluhniti vsem, da bi izboljšal motocikel. To me je pozitivno presenetilo." Kljub grenkobi ob odhodu pa bo Alex Marquez ohranil tudi lepe spomine na Hondo: "Prvo leto sem se pri Hondi počutil pomembnega in sem dosegal dobre rezultate, prav tako sem poskusil vse, kar so pripravili za Jorgeja Lorenza, in veliko stvari je pri meni delovalo. Pri Hondi sem 'odrasel', dvakrat sem se uvrstil na stopničke, a ko so me dali v moštvo LCR, sem se počutil osamljenega in nepomembnega s strani Honde in ne od ekipe, s katero sem vedno imel odličen odnos."

Moštva in dirkači razreda motoGP v sezoni 2023: Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo in Franco Morbidelli

Gresini Racing MotoGP: Alex Marquez in Fabio di Giannantonio

Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia in Enea Bastianini

Prima Pramac Racing: Johann Zarco in Jorge Martin

KTM Factory Racing: Jack Miller in Brad Binder

Repsol Honda Team: Marc Marquez in Joan Mir

Tech3 GASGAS Factory Racing: Pol Espargaro in Augusto Fernandez

RNF MotoGP Team: Miguel Oliveira in Raul Fernandez

Aprilia Racing: Aleix Espargaro in Maverick Vinales

LCR Honda: Alex Rins in Takaaki Nakagami

Mooney VR46 Racing Team: Luca Marini in Marco Bezzecchi