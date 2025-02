Alex Marquez: Marcov ritem je z drugega sveta

Sobota prinaša pestro dirkaško dogajanje v razredu motoGP. Že ob 4.50 po našem času se bodo dirkači najprej pomerili v kvalifikacijah, ob 9.00 pa sledi še sprinterska dirka. Na petkovih prostih treningih sta bila najhitrejša brata Alex in Marc Marquez, ki sta tudi glavna favorita za slavje v kvalifikacijah in sprintu. Vse prej kot lahko delo pa čaka Francesca Bagnaio, saj bo moral nastopiti v počasnejši kvalifikacijski skupini. Ali se lahko kljub temu vmeša v boj z bratoma Marquez, boste lahko v živo spremljali na Kanalu A in VOYO.

Alex Marquez je v petek v Buriramu potrdil, da ni hiter le na testiranjih, temveč tudi, ko gre zares. "Ni slabo, toda če sem iskren, glede na moje občutke na motociklu, za mano ni najboljši dan. Zjutraj sem se nekoliko mučil, mogoče smo bili tudi preveč optimistični, ko smo poskušali izboljšati nastavitve motorja. To ni bil pravi način, saj nisem mogel dirkati, kot sem si želel. Naredili smo korak nazaj, vseeno pa sem odlično opravil s hitrimi krogi," je misli strnil prvi na petkovem popoldanskem treningu.

Vlogo favorita za zmago na kvalifikacijah in tudi sprinterski dirki pa prepušča svojemu bratu Marcu Marquezu. "Marcov dirkaški ritem je z drugega sveta. Moramo analizirati podatke in si pogledati, na katerih področjih on dela razliko v primerjavi z nami. Od tu naprej pa bom skušal izboljšati podrobnosti, da bom lahko jutri hitrejši, tudi kar se dirkaškega ritma tiče," je za uradno spletno stran tekmovanja sklenil 28-letnik.

Alex Marquez FOTO: Profimedia icon-expand

"Danes sem končal na drugem mestu, toda še vedno sem srečen, saj me je premagal zgolj brat. Če je edini, ki me premaga, moj brat, sem srečen. Bil je dober dan, že od začetka, od kar sem prvič zapeljal na stezo, se z motociklom počutim dobro," zadovoljstva po prvem dnevu nove sezone ni skrival osemkratni svetovni prvak.

Alex in Marc Marquez FOTO: Profimedia icon-expand

"V primerjavi s testiranjem je konkurenca precej bolj strnjena, tudi Francesco Bagnaia je blizu mojemu dirkaškemu ritmu. Res je, da se ni neposredno uvrstil v hitrejšo kvalifikacijsko skupino, vendar ne bo imel problemov z napredovanjem med hitrejše. Toda sam bom poskušal ostati zbran in dati vse od sebe, tako kot sem to storil danes. Naš glavni cilj bo start iz prve startne vrste," za soboto napoveduje Španec, ki se nadeja, da letos kvalifikacije ne bodo tako velik trn v peti, kot so bile v prejšnjih sezonah.

Marc Marquez FOTO: Profimedia icon-expand

Glede na čase, ki jih je postavljal na petkovih treningih, starejši od bratov Marquez ne more ubežati vlogi favorita, kljub temu pa pred sprintersko dirko raje ostaja previden. "Ne morem lagati, danes sem res imel najboljši dirkaški ritem, tudi z rabljenimi pnevmatikami sem uspel zabeležiti čase pod 1.30. Dirkaški ritem imam, toda kvalifikacije bodo izjemno pomembne, poleg tega se sprinterska dirka vedno razlikuje od glavne," še opozarja.

Francesco Bagnaia in Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

Jezen pa je petkove treninge sklenil njegov moštveni kolega Bagnaia, saj je vodstvo tekmovanja pred njim rumeno zastavo izobesilo kljub temu, da ni nihče padel, to pa je Italijana stalo hitrega kroga. Načrte mu je dodatno prekrižal Franco Morbidelli, ki ga je v hitrem krogu sicer nenamerno oviral s počasno vožnjo in je za to prejel tudi kazen delegacije za tri mesta. Po vsem tem je Bagnaia ostal izven najboljše deseterice in bo moral v soboto nastopiti v počasnejši kvalifikacijski skupini.

"Vse je šlo gladko, bil sem hiter tudi z rabljenimi pnevmatikami, toda mogoče sem predolgo čakal s postavljanjem hitrih krogov. Postavil sem hiter čas, toda bil je izbrisan zaradi napake direkcije dirke. Pomotoma so izobesili rumeno zastavo, kar so mi tudi priznali. Toda dejali so, da mi časa na morejo vrniti, tudi če je bila njihova napaka. Moramo preboleti, bom pač moral v počasnejšo skupino, četudi sem bil dovolj hiter za napredovanje v hitrejšo, imel sem nekaj smole," je Bagnaia dejal za italijanski Sky Sport.

Kljub slabemu izhodišču je Italijan zadovoljen s svojim dirkanjem. "Občutki na motociklu so dobri in ko sva dirkala na enakih pnevmatikah, sem imel z Marcom skoraj enak dirkaški ritem," je aktualni svetovni podprvak vseeno našel pozitivne točke zanj sicer težavnega dne.

Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP icon-expand

Za najvišja mesta bo nevaren tudi v petek tretji Pedro Acosta, ki je že v lanski sezoni kot novinec pobral nekaj stopničk na sprinterskih in glavnih dirkah. V ospredje se bosta skušala prebiti tudi Morbidelli in Marco Bezzecchi, na hondi pa bo skušal presenetiti Joan Mir, ki je v petek končal na šestem mestu.

Pred kvalifikacijami bodo dirkači najprej opravili s še zadnjim prostim treningom, boj za startne položaje pa se bo začel ob 4.50 po našem času. Nato se bodo v kvalifikacijah pomerili še dirkači razredov moto3 in moto2, ob 9. uri po našem času pa sledi vrhunec sobotnega dogajanja v Buriramu, sprinterska dirka. Dirkaško dogajanje bomo v živo prenašali na Kanalu A in VOYO.