Alex Marquez najhitrejši na prvem treningu

Stezo v katalonski prestolnici so prvi preizkusili dirkači najšibkejšega razreda, med njimi pa je bil najhitrejši Hakim Danish. Drugi najboljši čas je vknjižil Adrian Fernandez, med trojico na vrhu pa se je uvrstil še en domačin, Alvaro Carpe.
V srednjem razredu je najhitrejši čas dopoldanske preizkušnje zabeležil Celestino Vietti, ki je bil več kot štiri desetinke hitrejši od najbližjega zasledovalca. To je bil Senna Aguis, ki je bil dobro desetinko sekunde hitrejši od Alexa Escriga.
V elitnem razredu MotoGP se je najbolje izkazal Alex Marquez, ki je s časom 1:39.950 postavil previsoko letvico za konkurenco. Z zaostankom slabih treh desetink in pol (+0.349) se je na drugo mesto zavihtel zmagovalec prejšnjega konca tedna v Le Mansu Jorge Martin, tretji pa je bil Italijan Fabio Di Giannantonio (+0.393).
