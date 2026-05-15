MotoGP

Alex Marquez najhitrejši na prvem treningu

Barcelona, 15. 05. 2026 09.10 pred 45 minutami 1 min branja 6

Avtor:
A.M. A.V.
Marco Bezzecchi

Dirkači razreda MotoGP so iz Le Mansa odpotovali 1000 kilometrov južneje, saj jih v Barceloni čaka nov razburljiv vikend. Na vrhu lestvice ima Marco Bezzecchi točko prednosti pred Jorgejem Martinom, ki bo imel na današnjih treningih priložnost pokazati, ali lahko dominira tudi na domačih tleh. Na dopoldanskem treningu je najhitrejši člas postavil Alex Marquez, Jorge Martin in Fabio Di Giannantonio pa sta zasedla drugo oziroma tretje mesto. Popoldanski treningi so na sporedu od 13.15 naprej. Prenos na VOYO.

FOTO: VOYO

Stezo v katalonski prestolnici so prvi preizkusili dirkači najšibkejšega razreda, med njimi pa je bil najhitrejši Hakim Danish. Drugi najboljši čas je vknjižil Adrian Fernandez, med trojico na vrhu pa se je uvrstil še en domačin, Alvaro Carpe.

V srednjem razredu je najhitrejši čas dopoldanske preizkušnje zabeležil Celestino Vietti, ki je bil več kot štiri desetinke hitrejši od najbližjega zasledovalca. To je bil Senna Aguis, ki je bil dobro desetinko sekunde hitrejši od Alexa Escriga.

V elitnem razredu MotoGP se je najbolje izkazal Alex Marquez, ki je s časom 1:39.950 postavil previsoko letvico za konkurenco. Z zaostankom slabih treh desetink in pol (+0.349) se je na drugo mesto zavihtel zmagovalec prejšnjega konca tedna v Le Mansu Jorge Martin, tretji pa je bil Italijan Fabio Di Giannantonio (+0.393). 

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
roberrrtino
15. 05. 2026 12.33
Predlagam da si navijači hinavca, naredite svoj portal in uživajte tam med sabo, da bomo tukaj končno samo o GP-ju lahko se izmenjevali. Veliko jih je, ki spremljajo tuje strani in bi si veliko informacij, intervjujev itd. lahko podal. Če vam pomaga: zelo vas bomo pogrešal, ampak prosim samo tam ostante in uživajte vaše lajanje med sabo.
Miha1999
15. 05. 2026 11.48
Jezdimir zamenjaj baterije na daljincu in šaltaj na risanke.
Jezdimir...hehehe
15. 05. 2026 10.58
A Markec bo pa z daljincem na kauču, tako kot njegovih par podrepnih...hehehe
sabro4
15. 05. 2026 09.28
dirka bo izjemna, na progi namreč ne bo škodljivca, hi hi hi
Loptass
15. 05. 2026 10.00
Že kar nekaj let.........niti v paddocku, da bi iz skuterja zbrcal navijače in tehnično osebje drugih ekip.
laky71
15. 05. 2026 09.23
Samo gasa💪
