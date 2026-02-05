Alex Marquez najhitrejši, za njim Bezzecchi in Di Giannantonio

Alex Marquez, ki je prejšnjo sezono sklenil za svojim starejšim bratom na drugem mestu, je zmagovalec zadnjega dne testiranj v Sepangu. Tik za njim je končal Marco Bezzecchi, ki je pred dnevi podaljšal pogodbo z Aprilio, tretji najboljši čas je vknjižil Fabio Di Giannantonio, četrtega pa zmagovalec prvega dne Marc Marquez. "Celoten dan je bil odličen, že zjutraj nam je šlo po načrtih. Na Tajskem moramo še nekaj stvari poskusiti in izboljšati, ampak potencial je izjemen. Zabeležil sem zelo dober čas kroga, tako da sem s testiranji zadovoljen," je svoje misli strnil drugi dirkač lanske sezone.