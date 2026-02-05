Naslovnica
MotoGP

Alex Marquez najhitrejši, za njim Bezzecchi in Di Giannantonio

Sepang, 05. 02. 2026 15.34 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Alex Marquez

Trije dnevi testiranj, trije španski zmagovalci. Po Marcu Marquezu in Joanu Miru so četrtkova testiranja pred začetkom nove sezone motoGP pripadla Alexu Marquezu. Yamaha je rešila tehnične težave, ki so se pojavile v torek, in bila na testiranjih prisotna.

Alex Marquez, ki je prejšnjo sezono sklenil za svojim starejšim bratom na drugem mestu, je zmagovalec zadnjega dne testiranj v Sepangu. Tik za njim je končal Marco Bezzecchi, ki je pred dnevi podaljšal pogodbo z Aprilio, tretji najboljši čas je vknjižil Fabio Di Giannantonio, četrtega pa zmagovalec prvega dne Marc Marquez. "Celoten dan je bil odličen, že zjutraj nam je šlo po načrtih. Na Tajskem moramo še nekaj stvari poskusiti in izboljšati, ampak potencial je izjemen. Zabeležil sem zelo dober čas kroga, tako da sem s testiranji zadovoljen," je svoje misli strnil drugi dirkač lanske sezone.

Alex Marquez
Alex Marquez
FOTO: Profimedia

Najhitrejši dirkač Yamahe, ki v sredo zaradi tehničnih težav ni bila prisotna na testiranjih, je bil Alex Rins na 12. mestu. "Za nami je dolga noč, ampak so naši inženirji diagnosticirali problem in ga rešili, kar nas je zelo pomirilo. Moramo še izboljšati moč motorja, to je naša prioriteta," je po testiranjih povedal vodja ekipe Massimo Meregalli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
