V Jerezu presenetil še samega sebe: Sploh ne vem, zakaj sem bil tako hiter

Alex Marquez je zmago proslavil pred domačimi navijači FOTO: MotoGP

Alex Marquez je po lanskem naslovu podprvaka v letošnjo sezono vstopil z visokimi pričakovanji, ki pa jih na uvodnih prizoriščih ni izpolnil. Na Tajskem ni vknjižil niti točke, v Braziliji je na sprintu zasedel sedmo, v nedeljo pa šesto mesto, Združene države Amerike pa je zapuščal s četrtim in sedmim mestom v žepu. Po prvih treh dirkaških koncih tedna tako nič ni kazalo, da bo Španec na domačih tleh lahko branil lansko zmago. Izjemna forma, ki jo je prikazal v Andaluziji, je močno presenetila tudi njega samega in si je še vedno ne zna pojasniti.

"Jerez je nekaj čarobnega. Že od prvega dne sem letel na motociklu, pa sploh ne vem, zakaj. Moramo analizirati, kaj se je zgodilo tukaj v primerjavi s prvimi tremi prizorišči sezone. Mislim, da sem z dirkanjem preprosto uspel premagati in prezreti vse težave. S svojo ekipo in Ducatijem smo razmišljali le o prednostih motocikla, ki jih je kar nekaj, a jih nismo še uspeli unovčiti," je razlagal nedeljski zmagovalec. Že v petek je bilo jasno, da se bo dirkač Gresinija ta konec tedna boril za najvišja mesta. Na popoldanskem treningu je bil za več kot tri desetinke sekunde hitrejši od najbližjega zasledovalca, Fabia Di Giannantonia, in s tem nakazal, da bo na domači stezi še kako nevaren.

Alex Marquez

V soboto mu je načrte prekrižalo predvsem vreme. Po kvalifikacijah na mokri stezi se mu ni uspelo prebiti v prvo startno vrsto, postavil je peti čas, dež pa mu je uvrstitev še bolj pokvaril na sprintu. Skupaj z Marcom Marquezom se je boril za zmago, a je preveč odlašal s postankom v garaži. Na pnevmatikah za suho stezo je z mokrega asfalta zdrsnil v pesek in tam, za razliko od brata, tudi končal svojo preizkušnjo.

Na nedeljskem jutranjem ogrevanju pa je z najboljšim časom tekmecem dal vedeti, da ga bo na suhi stezi težko premagati, kar je popoldne tudi potrdil. S petega startnega položaja mu je uspel odličen start, po katerem se je prebil na tretje mesto, nato pa v uvodnem krogu dobil dvoboj z Marcom Bezzecchijem. "Vedel sem, da moram Bezzecchija hitro prehiteti, saj bi bila drugače pot do zmage zelo zahtevna. V teh dneh sicer nisem veliko dirkal za Apriliami in nisem vedel, kje bi lahko napadel Bezzecchija, ampak v devetem ovinku sem zaznal priložnost in uspešno prišel mimo njega," je manever opisal Alex Marquez.

Alex Marquez je zmago proslavil pred domačimi navijači FOTO: Profimedia

Španec, ki je v četrtek praznoval svoj 30. rojstni dan, je zatem mlel dalje. Krog kasneje je prehitel tudi brata Marca Marqueza. "Ko sem videl, da sem po prvem krogu na drugem mestu, sem si rekel, da imam lepo priložnost in moram iti po zmago. Odločil sem se prehiteti Marca, od takrat pa sem skušal dirkati brez napak in v svojem ritmu, ritmu, ki sem ga kazal že na petkovem popoldanskem treningu. To sem tudi storil in načrt mi je uspel." Alexov starejši brat je bil edini, ki je poskušal slediti njegovemu ritmu, toda niti aktualnemu prvaku se to ni posrečilo. Dirkač tovarniškega Ducatija je želel preveč in z veliko hitrostjo zdrsnil v pesek, nakar je lanski podprvak ostal brez resnega tekmeca v boju za zmago.

"Da je Marc padel, so mi sporočili iz ekipe prek table ob ciljni ravnini. Zame je bilo pomembno, da sem to vedel, saj je bil Marc eden izmed dirkačev z boljšim dirkaškim ritmom. Tako mi je bilo jasno, da sta za mano le še Bezzecchi in Di Giannantonio in da moram ohranjati visok ritem." Zastavljenega načrta se je držal in od drugega kroga povečeval prednost pred Bezzecchijem. Do ciljne črte je dirkal v svojem svetu, nato pa se s španskimi navijači čustveno veselil druge zaporedne zmage v Jerezu. Domače slavje mu je več kot očitno ogromno pomenilo.

Alex Marquez je zmago proslavil pred domačimi navijači FOTO: Profimedia