Alex Marquez: Nikoli ne bi namerno trčil v drugega dirkača

Francesco Bagnaia in Alex Marquez sta se na nedeljski veliki nagradi Aragonije borila za tretje mesto, ko je šest krogov do konca Italijan poskušal prehiteti Španca, pa sta se dirkača v ovinku zaletela in končala v pesku. Bagnaia po koncu zanj klavrnega vikenda ni skrival razočaranja in je za predčasen konec dirke okrivil mlajšega izmed bratov Marquez.

Dan po nesreči se je na očitke odzval nekdanji prvak razredov moto2 in moto3, ki je na Instagramu zanikal, da je namerno povzročil trk z Bagnaio: "Po tem, ko sem prebral nekaj izjav, bi rad pojasnil naslednje: Nikoli ne bi namerno trčil v drugega dirkača in nikoli ne bom sprejel, da bi me nekdo obtožil nečesa takšnega. To ni v mojem DNK in ni v DNK tega športa. Zame je najpomembnejše to, da sva se s Peccom pogovorila in da je zadeva z moje strani rešena. Zdaj je čas, da si odpočijem in regeneriram telo, da bom v Misanu stoodstoten."