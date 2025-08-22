MotoGP
Alex Marquez o novem prizorišču: Imam metuljčke v trebuhu
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Pred dirkači razreda MotoGP je konec tedna velik izziv. Pomerili se bodo na Veliki nagradi Madžarske, na novem prizorišču Balaton Park. "Imam metuljčke v trebuhu," priznava drugi dirkač sezone Alex Marquez, ki bo skušal zmanjšati razliko, ki jo je njegov starejši brat Marc naredil v prvenstvu. Da bo potrebno veliko prilagajanja na novo stezo, ugotavlja Francesco Bagnaia. Kako se bodo dirkači lotili izziva?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.