MotoGP

Alex Marquez o novem prizorišču: Imam metuljčke v trebuhu

Balatonfokajar, 22. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Pred dirkači razreda MotoGP je konec tedna velik izziv. Pomerili se bodo na Veliki nagradi Madžarske, na novem prizorišču Balaton Park. "Imam metuljčke v trebuhu," priznava drugi dirkač sezone Alex Marquez, ki bo skušal zmanjšati razliko, ki jo je njegov starejši brat Marc naredil v prvenstvu. Da bo potrebno veliko prilagajanja na novo stezo, ugotavlja Francesco Bagnaia. Kako se bodo dirkači lotili izziva?

Marquez odkljukal Avstrijo, zdaj je na vrsti še Madžarska

