Alex Marquez in KTM: 'V moto2 sem že nosil oranžno barvo'

Alex Marquez FOTO: Profimedia

Alex Marquez letošnje sezone ni začel tako udarno kot lanske. Če je še pred letom dni pridno nabiral uvrstitve na stopničke in se po prvih nekaj dirkah z bratom Marcom Marquezom celo izmenjeval na prvem mestu skupnega seštevka, je bil letos na prvih treh prizoriščih daleč od vrha. Na Tajskem točk ni osvojil, v Braziliji je bil sedmi na sprintu in šesti na nedeljski dirki, v ZDA pa je sobotno četrto mesto dopolnil s sedmim na glavni preizkušnji. Španec si je od uvoda v sezono obetal precej več in odkrito priznava, da se ni bilo enostavno sprijazniti z dejstvom, da tokrat ni tako konkurenčen.

"Na prvi dirki me je to kar precej prizadelo, zato sem tam tudi naredil napako na dirki. Takrat sem si rekel, da smo letos preprosto v drugačni situaciji. A ko si eno leto bil navajen stati na stopničkah, je to težko sprejeti," je bil mlajši od bratov Marquez iskren v pogovoru s španskimi mediji.

Prvo ime letošnje sezone pa je Aprilia. Italijanski proizvajalec je na prvih treh dirkah z odličnimi predstavami nakazal, da mu je uspelo sestaviti zares konkurenčen motocikel, s katerim se bosta Marco Bezzecchi in Jorge Martin lahko borila za sam vrh. "Ni me presenetila toliko Apriliina prevlada kot lahkotnost, s katero dominirajo. Gre za zelo stabilen motocikel z veliko oprijema, ko dirkaš za njim, vidiš, da se sploh ne premika," pojasnjuje dirkač Gresinija.

Marco Bezzecchi in Jorge Martin sta letos v odlični formi. FOTO: Profimedia

Napredoval pa je tudi KTM, zlasti Pedro Acosta, ki je po prvi dirki celo prevzel vodstvo v skupnem seštevku. "Lansko leto zaradi njihove finančne krize nismo videli pravega stanja, a če pogledamo prejšnje sezone, so bili vedno zelo konkurenčni. Pred enim letom so govorili, da je to drugi najboljši motocikel. Letos so se vrnili tja, kamor spadajo," ocenjuje Španec. Kaj pa se je zgodilo z Ducatijem, da letos ne more v sam vrh? "Ostali so naredili pomemben korak naprej. Različica GP24, na kateri sem dirkal lani, je bila odlična v ovinkih, ta pa ima druge potenciale. Za moj slog vožnje je bil stari dirkalnik boljši."

Kljub temu pa Marquez poudarja, da še ni čas za paniko. "Kmalu nas čaka test, ki bo zelo pomemben. Tudi Ducati trdo dela, da nam nekaj da in zagotovi, da prevlada Aprilie ne bo trajala dolgo." V Bologni so skušali kar se da izkoristiti tudi nepričakovani premor, do katerega je prišlo zaradi odpovedi dirke v Katarju. "Navadno nikoli ni dobro, če pride do odpovedi dirke, ampak glede na to, kako smo začeli letošnje leto, je bilo tokrat to za nas dobro. Ta premor nam je koristil za analizo, lahko smo se 'resetirali' in ugotovili, kaj nam manjka. Nismo tako daleč, a tudi ne tako blizu," pravi 29-letnik.

Dirkači prvenstva motoGP se bodo na svoje motocikle naslednjič usedli čez približno teden dni, ko se bodo pomerili v Jerezu. Mlajši od bratov Marquez ima na lansko dirko na tem prizorišču lepe spomine, saj je tam po nedeljski dirki pred domačimi navijači stopil na najvišjo stopničko. "Jerez je dirka, ki jo vedno pričakam z navdušenjem. To je najboljša dirka leta. Ne prihajamo v tako dobrem položaju kot lani, zato bomo morali nekoliko obvladati motivacijo in ambicije. A če obstaja pravi čas za preobrat, je to dirka v Jerezu. Upajmo, da bo Jerez prelomnica, tako kot lani."

Bo Alex Marquez prihodnje leto še sedel v garaži Gresinija? FOTO: Profimedia