Alex Marquez po padcu in zlomu reber ob VN Indije in Japonske

Voznik moštva Gresini Ducati je na kvalifikacijah počasnejše skupine postavil drugi najhitrejši čas, ko je padel s svojega motocikla in se nemudoma prijel za prsni koš. Poznejše kvalifikacije hitrejše skupine je moral izpustiti, saj je po obisku medicinskega centra moral oditi v lokalno bolnišnico, kjer so potrdili zlom treh reber.

"Žalosten sem. Poleg bolečine v rebrih, ki jo čutim, sem bolj žalosten zaradi svojega moštva, ki bo izpustilo Indijo in tudi Japonsko. Življenje je včasih tako," je novico komentiral mlajši brat Marca Marqueza.

"Na drugem prostem treningu in prvih kvalifikacijah sem bil zelo hiter. Naredil sem napako, ko sem s previsoko hitrostjo zavijal v peti ovinek. Bil sem na bolj umazanem delu proge, pospešil sem in poneslo me je v zrak," je o padcu dodal Alex Marquez.