Alex Marquez pomiril navijače: Vse je pod nadzorom!

"Vse je pod nadzorom! Danes zvečer imam operacijo, vendar ne bi mogel biti v boljših rokah. Najlepša hvala vsem za vašo skrb in za vsa prijazna sporočila, ki jih prejemam," je prek svojega Instagram profila motociklistično javnost po srhljivem padcu pomiril Alex Marquez .

Španec je na ciljni ravnini z visoko hitrostjo trčil v Pedra Acosto , ki je zaradi tehničnih težav skorajda obstal sredi steze. Ducatijev motocikel v barvah Gresinija je nato odneslo na travo, dirkač pa je po grdem pristanku in dolgem prevračanju na tleh negiben obležal na travi ob stezi.

Če so bili prvi prizori vse prej kot obetavni in so nakazovali na hude poškodbe Španca, so nekaj ur po koncu dirke iz njegovega moštva sporočili, da jo je Marquez odnesel z marginalnim zlomom vratnega vretenca C7 in zlomljeno desno ključnico.

Lanski podprvak bo v kratkem prestal operacijo, več informacij o njegovem povratku na dirkaške steze pa gre pričakovati v prihodnjem tednu.