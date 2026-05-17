MotoGP

Alex Marquez pomiril navijače: Vse je pod nadzorom!

Barcelona, 17. 05. 2026 18.56 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Ž.Ž.
Alex Marquez

Grd padec Alexa Marqueza na dirki za veliko nagrado Katalonije je dodobra prestrašil karavano prvenstva motoGP in številne motociklistične navdušence. Iz Barcelone pa prihajajo dobre novice, da jo je Španec na srečo odnesel "zgolj" z zlomom vratnega vretenca in ključnice. Mlajši od bratov Marquez se je oglasil tudi prek svojih družbenih omrežij in s tem potolažil svoje navijače.

"Vse je pod nadzorom! Danes zvečer imam operacijo, vendar ne bi mogel biti v boljših rokah. Najlepša hvala vsem za vašo skrb in za vsa prijazna sporočila, ki jih prejemam," je prek svojega Instagram profila motociklistično javnost po srhljivem padcu pomiril Alex Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španec je na ciljni ravnini z visoko hitrostjo trčil v Pedra Acosto, ki je zaradi tehničnih težav skorajda obstal sredi steze. Ducatijev motocikel v barvah Gresinija je nato odneslo na travo, dirkač pa je po grdem pristanku in dolgem prevračanju na tleh negiben obležal na travi ob stezi.

Če so bili prvi prizori vse prej kot obetavni in so nakazovali na hude poškodbe Španca, so nekaj ur po koncu dirke iz njegovega moštva sporočili, da jo je Marquez odnesel z marginalnim zlomom vratnega vretenca C7 in zlomljeno desno ključnico.

Lanski podprvak bo v kratkem prestal operacijo, več informacij o njegovem povratku na dirkaške steze pa gre pričakovati v prihodnjem tednu.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1845375
17. 05. 2026 19.49
Čim prejšnje okrevanje!
Odgovori
0 0
Ice_Cat
17. 05. 2026 19.16
to je normalno, da se ustavis na sred piste.....se bolj normalno pa je da lahko spet startas👍
Odgovori
-2
0 2
rcarlos
17. 05. 2026 20.10
Ja kaj bi pa ti majster naredo, da ostaneš brez moči ha?... Bi se z nogami poganjo?... Zakaj komentiraš, če nimaš pojma o motociklizmu cjaooo
Odgovori
+2
2 0
