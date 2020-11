Alex Marquez pojasnil padec: Ali bi padel jaz ali pa oba z Doviziosom

V zaključku dirke za VN Evrope v Chesteju sta za boljši položaj medsebojno obračunala Andrea Dovizioso in Alex Marquez. Ta je na ciljni ravnini v prvem zavoju želel vrniti milo za drago Italijanu, a se je ujel v zanko, zapeljal preblizu Doviziosa in izgubil oprijem sprednje gume, zaradi česar je sledilo – bodisi podaljšanje linije bodisi padec. Alex Marquez je po dirki razložil, da se je zavestno odločil za padec, saj bi, če bi želel podaljšati linijo, pri tem zadel motocikel Doviziosa, s čimer pa bi najverjetneje uničil dirko tako sebi kot Italijanu.

"To je moja druga zaporedna ničla– tako v Aragonu kot tu smo izgubili točke, tako da sem zaradi tega razočaran,"je še dodal mlajši od bratov Marquez, ki je z zadnjimi dirkami dokazal, da se je po polovici sezone odlično privadil na motocikel razreda motoGP. Spregovoril je tudi o izjemno zrelih predstavah rojaka Joana Mira, ki se mu v letošnji sezoni dve dirki pred koncem nasmiha naslov prvaka, saj ima pred najbližjima zasledovalcema 37 točk prednosti. "Pametno je izkoristil priložnost v tem nenavadnem prvenstvu z zgolj 11 dirkami in poškodbo Marca Marqueza. Tokrat je naredil to, kar prvak mora narediti: vse postaviti na mizo in reči: 'Rad bi zmagal to prvenstvo,'"je zaključil Marquez.