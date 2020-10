Alex Marquez: Pred začetkom dirke nisem upal niti pomisliti na stopničke

Mlajši brat večkratnega svetovnega prvaka elitnega motociklističnega razreda Marca Marqueza Alex Marquez (Repsol Honda) se je na dirki za VN Francije z neverjetno vožnjo z 18. startnega položaja uspel prebiti vse do zmagovalnega odra. Dvakratni svetovni prvak najšibkejšega razreda moto3 (2012 in 2014) in lanski prvak srednjega razreda moto2 se je odlično znašel na spolzki stezi v Le Mansu in pokazal, da je upravičeno del motociklistične elite.

Kot je član Repsol Honde priznal po dirki v deževnem Le Mansu, niti v sanjah ni upal pomisliti na uvrstitev med najboljše tri. "Glede na zelo slab razplet kvalifikacij (Alex Marquez je končal na 18. mestu, op. p.) nisem imel realne osnove za razmišljanje o nečem velikem. Ko pa sem po uvodnih treh, štirih krogih uspel dovolj dobro ogreti tako sprednjo kot zadnjo pnevmatiko, sem začutil svojo priložnost," je uvodoma dejal mlajši od bratov Marquez in nadaljeval: "Start v dirko je bil zelo zahteven. Poskusil sem napasti že na prvem ovinku, a sem se uspel izvleči iz kočljivega položaja. Ko so Ducatiji prevzeli pobudo, sem sprva pomislil, da bom težko prišel do vidnejšega rezultata. Ko pa se je v nadaljevanju dirke ta razlika začela zmanjševati, sem tudi sam postal pogumnejši. Drznil sem se tvegati na odsekih, kjer tega običajno ne počnem. Prelomni trenutek je nastopil ob prehitevanju Andree Doviziosa, ki je bil na ravninskih odsekih neverjetno hiter, a je imel v zaključku zelo velike težave z obrabo pnevmatik. To sem izkoristil na najboljši način in ga prehitel. Nato še Pola Espargaroja (KTM), medtem ko je bil Danilo Petrucci tokrat prehiter zame," je zanimivo dogajanje na deveti dirki sezone s svojega zornega kota povzel zadovoljni Alex Marquez, ki dodaja, da je moštvo Honde krvavo potrebovalo vrhunski rezultat. icon-expand Alex Marquez se je z 18. startnega položaja prebil vse do izjemnega 2. mesta na dirki za VN Francije v Le Mansu. V primežu povprečnih rezultatov

"Znašli smo se v črni luknji oziroma v primežu zelo povprečnih rezultatov, kar nikomur v moštvu jasno ni bilo pogodu. Ta rezultat iz Le Mansa je najboljša mogoča popotnica za naslednjo dirko za VN Aragonije. Še posebno me veseli dejstvo, da sem samemu sebi dokazal, da se lahko tudi na spolzkem dirkališču enakovredno kosam z najboljšimi dirkači na svetu," je zaključil trenutno štirinajstouvrščeni dirkač v skupnem seštevku svetovnega prvenstva elitnega razreda motoGP. Z novimi 20 točkami na svojem računu je Alex Marquez precej zmanjšal točkovni zaostanek za trenutno vodilnim dirkačem v razvrstitvi za najboljšega novinca leta 2020 Bradom Binderjem. Slednji ima namreč 'le' še 15 točk naskoka pred Špancem. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke