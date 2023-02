Alex Marquez prerojen na ducatiju: Občutek je odličen

"Še vedno je prostora za napredek ogromno. To je bil šele moj drugi dan na njem. Ritem bom moral še izboljšati, prav tako drsenje v zavojih, a pomembno je, da je bil čas kroga zadovoljiv. Priprave bom tako nadaljeval z dobrimi občutki," je nadaljeval dirkač, ki se lahko pohvali z dvema uvrstitvama na zmagovalni oder razreda motoGP.

Alex Marquez v pogovoru s predstavniki sedme sile ni mogel skriti navdušenja nad Ducatijevim motociklom. "To je motor, ki dirkaču da veliko povratnih informacij, kar je vedno dobrodošlo. Ob zaviranjih pridejo dirkači z izkušnjami na njem do izraza, zato mi je jasno, da me čaka še veliko dela," je nadaljeval Španec in zaključil: "Počutim se zelo dobro. To je motocikel, ki res nima vidnih pomanjkljivosti, o čemer je govoril že Luca Marini. Jutri (v soboto, op. a.) nas čakajo novi testi, na katerih bomo skušali še izboljšati svoj ritem."