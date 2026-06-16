Alex Marquez se mesec dni po hudem padcu vrača na steze

"Po zadnjih zdravniških pregledih v Španiji bo Alex Marquez v upanju na zeleno luč ta konec tedna odletel na Češko," je sporočila ekipa Gresini Racing. Uradni zdravniški pregled ga čaka v četrtek, ko bo dokončno jasno, če bo tekmoval za VN Češke.
Marquez se je poškodoval v 12. krogu osrednje dirke za VN Katalonije. Takrat je Pedro Acosta pri pospeševanju utrpel tehnično napako, Marquez, ki mu je sledil, pa se ni mogel izogniti trku. Njegovemu grdemu padcu je sledila rdeča zastava, med daljšo prekinitvijo pa so organizatorji sporočili, da je bil Marquez pri zavesti. Odpeljali so ga v najbližjo bolnišnico, kjer je uspešno prestal operacijo zloma desne ključnice, ki so jo stabilizirali z vstavitvijo kovinske ploščice.
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