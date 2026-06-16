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MotoGP

Alex Marquez se mesec dni po hudem padcu vrača na steze

Brno, 16. 06. 2026 16.07 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Grd padec Alexa Marqueza

Natanko 30 dni po grozljivi nesreči na dirki za VN Katalonije, kjer si je Alex Marquez zlomil vratno vretence in ključnico, je postalo jasno, da je 30-letni Španec pripravljen na povratek med dirkaško elito.

"Po zadnjih zdravniških pregledih v Španiji bo Alex Marquez v upanju na zeleno luč ta konec tedna odletel na Češko," je sporočila ekipa Gresini Racing. Uradni zdravniški pregled ga čaka v četrtek, ko bo dokončno jasno, če bo tekmoval za VN Češke.

Marquez se je poškodoval v 12. krogu osrednje dirke za VN Katalonije. Takrat je Pedro Acosta pri pospeševanju utrpel tehnično napako, Marquez, ki mu je sledil, pa se ni mogel izogniti trku. Njegovemu grdemu padcu je sledila rdeča zastava, med daljšo prekinitvijo pa so organizatorji sporočili, da je bil Marquez pri zavesti. Odpeljali so ga v najbližjo bolnišnico, kjer je uspešno prestal operacijo zloma desne ključnice, ki so jo stabilizirali z vstavitvijo kovinske ploščice.

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