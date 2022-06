Alex Marquez se v prihodnji sezoni seli k ekipi Gresini Racing

26-letni Alex Marquez je sicer prvak razreda moto3 in moto2, pri ekipi LCR Honde pa se v zadnjem času ni znašel najbolje, tako da si je poiskal nove izzive. "Zelo sem vesel, da lahko naznanim sodelovanje z ekipo Gresini. In pravzaprav že zelo nestrpno pričakujem, da se ta nova pustolovščina začne. Ta menjava ekipe je bila pomembna zame, da si povrnem določeno mero motivacije, kot sem jo imel, ko sem se pridružil elitnemu razredu. To je bila najboljša možnost zame," je ob selitvi v novo ekipo poudaril mlajši brat Marca Marqueza.