Alex Marquez si je z novim letom lahko končno nadel nove barve

Alex Marquez je v domači Cerveri vstop v novo leto proslavil z uradnim "prestopom" k Repsol Hondi, saj je imel do 31. decembra še sklenjeno veljavno pogodbo z ekipo EG 0,0 Marc VDS, 1. januarja pa si je lahko že nadel slovito oranžno-modro-belo barvno kombinacjo novih delodajalcev.

Želja vsakega je tovarniška ekipa

"Uresničile so se mi sanje, neverjetna čast je, da sem si lahko nadel te barve in da imam na sebi to majico," je za uradno spletno stran ekipe povedal Alex Marquez. "Res sem vesel, da sem dobil to priložnost, da grem v motoGP z ekipo Repsol Honda. Res sem ponosen. To je zame nova situacija, v teh barvah sem vajen videti Marca, ne pa mene! Nekaj posebnega je," je nadaljeval mlajši od obeh bratov.

"Za vsakega novinca mislim, da je sanjsko oziroma da je njegov cilj, da je član tovarniške ekipe. Po tem, ko osvojiš naslov v prvenstvu moto2, je tvoj cilj oziroma tvoja želja ta, da postaneš dirkač tovarniške ekipe, to pa se mi je uresničilo. Da sem v ekipi Repsol Honda, ekipi z najbogatejšo zgodovino v paddocku motoGP, je čast. Vem, da je izziv, a je lep izziv. Od prvega trenutka sem rekel, da si želim to priložnost, stoodstotno, zdaj pa bom poskusil uživati."

'Želim postati novinec leta'

Glede ciljev v sezoni 2020 je Alex Marquez še dodal, da si želi postati novinec leta, vseeno pa se ne želi vznemirjati s točno določenimi cilji. Na vrhu njegovega seznama želja je, da bi se čim prej spoprijateljil z novim motociklom, s katerim še ni naredil veliko kilometrov.

"Lahko rečem, da si želim postati novinec leta – to je prvi cilj. Toda postavljati nekakšne cilje o uvrstitvah ali kaj takega ... Zdaj sem osredotočen le na razumevanje motocikla in stremim k temu, da bi pridobil na občutku in okrepil samozavest. Pred dirko v Katarju bom lahko malce bolje videl, kakšen je naš resničen položaj in kaj lahko storimo od prve dirke naprej," še pravi Alex Marquez.

Kljub bratski ljubezni bosta ostala profesionalna

"To je nekaj res posebnega (ko je bil prvič v garaži Repsol Honde kot dirkač tovarniškega moštva, op. a.). V trebuhu imaš metuljčke, ko si nadeneš kombinezon in stopiš notri ter vidiš vse člane tvoje ekipe in veš, da je to tvoja ekipa. Oba motocikla stojita tam, med prvimi testiranji so me neprestano prevevali posebni občutki. Zdaj v Maleziji mislim, da bo vse bolj pod nadzorom, manj nervoze in več sproščenosti, a je ekipa precej pripomogla k temu, da sem se sprostil že v Jerezu,"je dodal in se dotaknil še zgodovinske prve bratske naveze v kateri od ekip v zgodovini motoGP:

"To je poseben trenutek, posebno leto, a vse mora biti normalno, s tem se moramo spopasti kot z običajno situacijo. Vemo, da sva brata, a znotraj ekipe morava biti profesionalna, sva drugačna dirkača. Vsak ima lastno ekipo, zato morava delati na sebi lasten način. Gotovo je zame prednost, da imam v moji garaži šestkratnega prvaka motoGP, saj vidim veliko njegovih podatkov in vidim, kako moram dirkati s tem Hondinim strojem, lažje bom razkril skrivnosti. Zato bom poskusil prevzeti vse njegove informacije in informacije vseh ostalih Hondinih dirkačev, da bi se poskusil naučiti čim več."