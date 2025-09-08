Alex poskrbel, da bo moral Marc na nov naslov še počakati

Brata Marquez na prvih dveh mestih je letos postala že stalnica. Večinoma je bil na prvem mestu Marc, na drugem pa Alex. Ko je v Jerezu mlajši Marquez dočakal svojo premierno zmago, je Marc padel. Zato je druga še toliko slajša.

"Jerez je bil izjemen zaradi vzdušja, a sem pogrešal Marca. Tokrat je bila z nama celotna družina, smo zelo blizu domače Cervere, midva pa sva bila prvi in drugi, brata se za zmago v motoGP borila do zadnjega kroga. To je noro," se mu je smejalo po prestižni zmagi.

Tudi Marc Marquez z drugim mestom ni bil pretirano razočaran: "V Jerezu sem bil žalosten, da nisem bil z njim na stopničkah. Zaslužil si je zmago, saj trdo dela. Skušal sem ga ugnati. Odlični občutki za celotno družino in vse najine prijatelje."

Več pa v zgornjem prispevku.