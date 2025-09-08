Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
MotoGP

Alex poskrbel, da bo moral Marc na nov naslov še počakati

Barcelona, 08. 09. 2025 19.16 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Eva Koderman Pavc
Komentarji
2

Alex Marquez je le prekinil zmagovito serijo Marca Marqueza v prvenstvu motoGP. Starejšemu bratu je z osvojitvijo Velike nagrade Katalonije prepričal osmo zaporedno dvojno zmago. Za dirkača ekipe Gresini Ducati je to šele druga zmaga med elito, z njo pa je prestavil odločitev o naslovu svetovnega prvaka. Marc namreč še nima dovolj velike prednosti, da bi deveti naslov lahko osvojil v nedeljo v Misanu. Odločitev bi zdaj lahko padla na Japonskem konec meseca.

Brata Marquez na prvih dveh mestih je letos postala že stalnica. Večinoma je bil na prvem mestu Marc, na drugem pa Alex. Ko je v Jerezu mlajši Marquez dočakal svojo premierno zmago, je Marc padel. Zato je druga še toliko slajša.

"Jerez je bil izjemen zaradi vzdušja, a sem pogrešal Marca. Tokrat je bila z nama celotna družina, smo zelo blizu domače Cervere, midva pa sva bila prvi in drugi, brata se za zmago v motoGP borila do zadnjega kroga. To je noro," se mu je smejalo po prestižni zmagi. 

Tudi Marc Marquez z drugim mestom ni bil pretirano razočaran: "V Jerezu sem bil žalosten, da nisem bil z njim na stopničkah. Zaslužil si je zmago, saj trdo dela. Skušal sem ga ugnati. Odlični občutki za celotno družino in vse najine prijatelje."

Več pa v zgornjem prispevku. 

motogp vn katalonije alex marquez marc marquez
Naslednji članek

Alex Marquez na domačih tleh prekinil dominacijo brata Marca

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
fihner
08. 09. 2025 21.21
Ja, kdor čaka-dočaka...
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
08. 09. 2025 21.06
Sladko cakanje 😁
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215