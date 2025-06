Alex Marquez priznava: Težko se bo boriti z Marcom

Alex Marquez FOTO: Profimedia icon-expand

Nedeljska dirka sredi slikovite italijanske pokrajine se je začela zelo intenzivno. Za prvo mesto sta se borila Marc Marquez in Francesco Bagnaia, Alex Marquez pa je njun obračun sprva zgolj spremljal iz prve vrste. Moštvena kolega sta s svojim dvobojem mlajšemu od bratov Marquez ponudila priložnost, da švigne mimo, in ta jo je zgrabil z obema rokama.

"Marc in Bagnaia sta se dobro borila, sam pa se njunemu obračunu nisem želel pridružiti. Zdel se mi je nepotreben, raje sem varčeval z močmi in pnevmatikami. V tistih trenutkih sem nekoliko zadihal, nato pa, ko je Bagnaia naredil napako in sta bila z Marcom povsem poravnana, izkoristil zavetrje in zdrvel mimo," je svoje prehitevanje opisal dirkač iz Cervere.

Alex Marquez je na dirki za VN Italije povedel, na koncu pa je zasedel drugo mesto. FOTO: MotoGP icon-expand

29-letnik je upal, da bi lahko s svojim ritmom strl tekmeca in ju zadržal za sabo, toda to mu ni uspelo v celoti. Že kmalu ga je namreč ugnal starejši brat, je pa uspel uiti drugemu izmed ducatijevih tovarniških dirkačev in nato drugo mesto ubraniti tudi proti Fabiu Di Giannantoniu, ki je končal na tretjem mestu pred rojakom Bagnaio.

"Odkar sem prišel v vodstvo, sem pritiskal na polno, da bi si pripeljal nekaj prednosti. Mogoče sem preveč obrabil pnevmatike, saj sem na koncu trpel bolj, kot sem pričakoval. Toda ni bilo več pomembno, nadzoroval sem razliko do Di Giannantonia in končal na drugem mestu."

Španec z izkupičkom iz Mugella kljub drugem mestu na sprinterski in osrednji dirki ni deloval povsem navdušen. "Pomembno je, da smo v Mugellu znova na stopničkah, in pomembno je, da sem povečal prednost pred Bagnaio. Res je, da sem pričakoval, da bom tu osvojil več točk kot Marc, toda vseeno moram biti zadovoljen."

Marc Marquez pa je, nasprotno od njegovih pričakovanj, svojo prednost v skupnem seštevku po dirkaškem koncu v Italiji še povečal. Pred Alexom ima že 40 točk naskoka, pred Bagnaio pa 110. Drugi v skupnem seštevku se zaveda, da je njegov brat trenutno konkurenčnejši.

"Težko se bo boriti z Marcom. Ne smemo pozabiti, da dirkam v poltovarniški ekipi z lanskim motociklom in da imajo v njegovi ekipi nekaj več, saj so tovarniško moštvo. Toda v ponos nam je lahko, da smo pred dvema dirkačema na letošnjem motociklu (Bagnaio in Di Giannantoniem, op. a.). Ne smemo se ozirati zgolj na vrh lestvice, moramo pogledati tudi nazaj, saj je za našo ekipo vrhunsko že to, da smo na drugem mestu seštevka," pravi. "Nadaljevati moramo v tem stilu in ostati realistični pri naših ciljih," še razmišlja dvakratni svetovni prvak.