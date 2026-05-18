MotoGP

Alex Marquez uspešno prestal operacijo ključnice, Zarco že na poti v Francijo

Barcelona, 18. 05. 2026 15.23 pred 31 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Ž.Ž.
Alex Marquez

Dirkač Gresinija Alex Marquez, ki je ob padcu na dirki za veliko nagrado Katalonije staknil zlom ključnice in vratnega vretenca, dobro okreva in bo že danes lahko zapustil bolnišnico. Kot so sporočili iz njegove ekipe, je Španec v nedeljo zvečer že uspešno prestal operacijo ključnice, popoldne pa ga bodo odpustili v domačo oskrbo. Bolnišnico je že zapustil tudi Francoz Johann Zarco, ki se je poškodoval ob množičnem trku tik po ponovljenem startu nedeljske dirke.

Alex Marquez je s svojim padcem dodobra prestrašil vse navdušence motociklizma, glede na srhljive prizore pa se je zanj še dobro končalo. Nalomil si je vratno vretence in zlomil ključnico, po uspešni operaciji pa bo lahko okrevanje že kmalu nadaljeval doma.

"Alex Marquez je sinoči v splošni bolnišnici Katalonije uspešno prestal operacijo zloma desne ključnice, ki so jo stabilizirali z vstavitvijo kovinske ploščice," so sporočili iz njegove ekipe Gresini in dodali, da bo popoldne tudi zapustil bolnišnico.

Dobro pa okreva tudi Johann Zarco, še ena žrtev nedeljske dirke v Kataloniji. Francoz se je po drugem startu zapletel z Luco Marinijem in Francescom Bagnaio, pri tem pa utrpel poškodbe sprednje in zadnje križne vezi in medialnega meniskusa ter poškodbo mečnice. 

Iz ekipe LCR so javili, da je Francoz v ponedeljek že zapustil bolnišnico in odpotoval v domovino. Tam ga v torek čakajo nadaljnje preiskave pri uveljavljenem specialistu za kolena Dr. Bertrandu Sonnery-Cottetu, ki bo ocenil stanje njihovega dirkača in začrtal potek okrevanja.

motogp alex marquez vn katalonije

KOMENTARJI2

ummax
18. 05. 2026 15.54
Upam da je po bratu, da ne bo šlo to pod kožo v strah...srečno Alex
Kaktus - x
18. 05. 2026 15.25
Upajmo da čimprej okreva in se vrne v dirkaško karavano.
