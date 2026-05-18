Alex Marquez uspešno prestal operacijo ključnice, Zarco že na poti v Francijo

Alex Marquez je s svojim padcem dodobra prestrašil vse navdušence motociklizma, glede na srhljive prizore pa se je zanj še dobro končalo. Nalomil si je vratno vretence in zlomil ključnico, po uspešni operaciji pa bo lahko okrevanje že kmalu nadaljeval doma.
"Alex Marquez je sinoči v splošni bolnišnici Katalonije uspešno prestal operacijo zloma desne ključnice, ki so jo stabilizirali z vstavitvijo kovinske ploščice," so sporočili iz njegove ekipe Gresini in dodali, da bo popoldne tudi zapustil bolnišnico.
Dobro pa okreva tudi Johann Zarco, še ena žrtev nedeljske dirke v Kataloniji. Francoz se je po drugem startu zapletel z Luco Marinijem in Francescom Bagnaio, pri tem pa utrpel poškodbe sprednje in zadnje križne vezi in medialnega meniskusa ter poškodbo mečnice.
Iz ekipe LCR so javili, da je Francoz v ponedeljek že zapustil bolnišnico in odpotoval v domovino. Tam ga v torek čakajo nadaljnje preiskave pri uveljavljenem specialistu za kolena Dr. Bertrandu Sonnery-Cottetu, ki bo ocenil stanje njihovega dirkača in začrtal potek okrevanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.