Alex Marquez uspešno prestal operacijo ključnice, Zarco že na poti v Francijo

Alex Marquez je s svojim padcem dodobra prestrašil vse navdušence motociklizma, glede na srhljive prizore pa se je zanj še dobro končalo. Nalomil si je vratno vretence in zlomil ključnico, po uspešni operaciji pa bo lahko okrevanje že kmalu nadaljeval doma.

"Alex Marquez je sinoči v splošni bolnišnici Katalonije uspešno prestal operacijo zloma desne ključnice, ki so jo stabilizirali z vstavitvijo kovinske ploščice," so sporočili iz njegove ekipe Gresini in dodali, da bo popoldne tudi zapustil bolnišnico.