Štirikratni zmagovalec dirk elitnega razreda se je slabo počutil že ob prihodu na dirkališče. V petek je imel vročino in ostal je brez glasu. Zaradi bolezni je izpustil petkove medijske obveznosti, v soboto pa je lahko nastopil tako v kvalifikacijah kot na sprinterski dirki. To je začel s četrtega startnega mesta in jo končal na šestem.

Alexa Marqueza so zaradi "hudega bronhospazma" prepeljali v bolnišnico, so sporočili iz njegovega moštva. Španec bo zato izpustil dirko za veliko nagrado Valencie.

Nedeljska dirka v Valencii, dolga 26 krogov, bi morala biti njegova zadnja v barvah Gresinija, saj bo v prihodnji sezoni dirkal za KTM. A je moral Španec nastop odpovedati zaradi hudega bronhospazma oziroma krča dihalnih poti, ki otežuje dihanje.

Tako se je precej nesrečno končalo Marquezovo obdobje pri Gresiniju. Moštvu, ki ga vodi Nadia Padovani, se je po treh letih pri Hondi pridružil pred sezono 2023. Kot je večkrat poudaril, je prav po zaslugi Gresinija po težkih letih pri Hondi znova obudil svojo kariero.

V barvah Gresinija je na lanski veliki nagradi Španije slavil svojo prvo zmago v razredu MotoGP. V sezoni 2025 je nato dobil še dve dirki in postal svetovni podprvak.