Alex Marquez: Želim postati zanesljivejši

Za to, da ni bil edini dirkač Honde s slabimi rezultati v letu 2021, so mnogi okrivili slab oprijem na zadnjem delu motocikla. V Hondi so odgovorili s predstavitvijo popolnoma novega prototipa motocikla za prihodnje leto. Na testih minuli mesec v Jerezu, so bili njihovi motocikli kljub odsotnosti Marca Marqueza veliko hitrejši, kot v letu 2021.

Seveda bo pred novo sezono moštvo motocikle moralo še dodatno prilagoditi, ampak Alex meni, da so na pravi poti: "Že v Jerezu sem rekel, da je bilo vse skupaj zelo razburljivo, saj smo že od začetka vozili motocikel, ki ga nismo poznali. Kljub temu so bile hitrosti krogov zelo dobre in na njih smo se počutili zelo udobno."