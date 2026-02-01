'Želja po dirkanju za tovarniško ekipo ostaja, toda pri Gresiniju sem srečen'

Nova motocikla ekipe Gresini FOTO: MotoGP

Nova sezona prvenstva motoGP je vse bližje in vse več moštev je javnosti že predstavilo svoje nove barve. Med drugim tudi Gresini, ki bo z Alexom Marquezom letos branil naslov svetovnega podprvaka. "Zelo sem zadovoljen z novim motociklom in sem že zelo vznemirjen, da začnemo novo sezono s to ekipo," je Marquez dejal na uradnem delu predstavitve. "Upam, da bo sezona polna uspehov, zelo bomo predani in trdo delali, da dosežemo svoje cilje. Zagotovo smo pripravljeni na nove izzive," je bil motiviran Španec.

Alex Marquez ob novem motociklu FOTO: motogp.com

Lanska sezona je bila zanj najuspešnejša, odkar nastopa v kraljevskem razredu, v skupnem seštevku je zaostal le za bratom Marcom Marquezom, apetiti za novo sezono pa ostajajo visoki. "Konec koncev sem vseeno izgubil. Bil sem prvi med poraženci, zato se moram izboljšati, da osvojim naslov in imam več možnosti, da se borim proti nasprotnikom, kot je Marc. Sredi sezone je bil v vrhunski formi, mi pa smo izgubljali točke. Poskušal se bom osredotočiti na izboljšave in skušal odpraviti svoje šibke točke," je po ekipni predstavitvi povedal pred mikrofoni sedme sile.

V letošnji sezoni bo dirkal s tovarniškim motociklom, kar je luksuz, ki ga lani ni bil deležen. Meni pa, da to dejstvo ne bo spremenilo njegovega odnosa z Ducatijem. "Ni pomembno, ali imaš nov ali star motocikel, ekipa Ducatija nam pomaga in to naredi razliko. Zdaj pa imamo še več podatkov in informacij, zato bomo morali izkoristiti potencial in se bolje odrezati kot lani," meni Marquez, ki status tovarniškega dirkača dojema kot dodatno motivacijo. Po naslovu svetovnega podprvaka je 29-letnik požel tudi veliko zanimanja drugih ekip na vroči dirkaški tržnici. K sebi naj bi ga snubili zlasti pri avstrijskem KTM-u, Španec pa glede svoje prihodnosti ostaja skrivnosten. "Če je kdaj dober čas za tveganje, je to pred letom 2027, saj nihče ne ve, kakšno bo razmerje moči po spremembi predpisov. Vsi proizvajalci ti bodo rekli, da imajo najboljši motocikel, vendar tega nihče ne more vedeti. Seveda je vedno prisotna želja, da bi bil v tovarniški ekipi, toda zelo sem srečen pri Gresiniju. Ko bom imel pred sabo vse možnosti, bom izbral najboljšo za svojo prihodnost," je sklenil Marquez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Aldeguerjeva sezona se je začela s hudo poškodbo

V garaži bo Marquezu družbo delal Fermin Aldeguer, najboljši novinec lanske sezone, ki je lepo presenetil s tremi uvrstitvami na stopničke, v Indoneziji pa je navdušil tudi s svojo krstno zmago v elitnem razredu. A v letošnje leto Španec ni vstopil po svojih željah, saj si je na treningu zlomil stegnenico in bo moral izpustiti prvih nekaj dirk sezone, manjkal pa je tudi na predstavitvi novega motocikla. "Pogrešam ekipo in pogrešam motocikel; na žalost pa se moramo stvari lotiti pravilno in najprej okrevati. To je trenutno edini cilj: vrniti se stoodstotno pripravljen, nato pa bomo razmislili o vrnitvi na dirkalnik. Korak za korakom. Novi motocikel je še lepši od lanskega in zelo se želim vrniti v dirkaško sedlo," je dejal mladenič.

"Ni nam treba izumljati ničesar novega"

Lanska sezona je bila za Gresini zgodovinska. V elitnem razredu je Ducatijeva poltovarniška ekipa slavila na štirih dirkah, tri je dobil Marquez, eno pa Aldeguer. Poleg tega je zasedla prvo mesto v točkovanju poltovarniških ekip in poltovarniških dirkačev, osvojila naslov najboljšega novinca leta, v točkovanju ekip končala na drugem mestu ter se z Marquezom razveselila tudi naslova svetovnega podprvaka.

Predstavitev novega motocikla Gresinija FOTO: MotoGP

Dirkaški vodja ekipe Michele Masini je zato prepričan, da jim v letu 2026 ni treba spreminjati prav veliko. "Ni nam treba izumljati ničesar novega. K letošnji sezoni bomo pristopili enako kot k lanski: z odločnostjo in osredotočenostjo, zavedamo se svojega potenciala. Najboljši možen način je, da ostanemo na trdnih tleh in nadaljujemo z delom." Sanjsko sezono je imel zlasti Marquez, a Masini verjame, da bi jo lahko Španec še nadgradil. "Lani je imel skoraj popolno sezono in mislim, da jo bo težko izboljšati, ampak ni nemogoče. Imel bo tovarniško opremo in več orodij, da še izboljša svoje dirkanje. In to bo tudi skušal storiti," je še dejal Masini.

Predstavitev novega motocikla Gresinija FOTO: motogp.com