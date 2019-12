Alex Marquez: Boj za naslov? Zavedam se, da sem novinec in kaj vse me čaka

Selitev Alexa Marqueza k bratu Marcu ni bila nepričakovana. Vrata Honde je mlajšemu Marquezu dokončno odprl Jorge Lorenzo , ki se je pred dnevi po zadnji dirki sezone 2019 v Valencii odločil za konec kariere. Honda je takrat dobila prost dirkaški sedež, Japonci pa so ga ponudili bratu svojega najboljšega voznika. V sezoni 2020 bosta tako za Hondo vozila svetovna prvaka, Marc bo branil letošnjo lovoriko v kraljevem razredu, 23-letni Alex pa bo prvič v karieri okusil najmočnejšo konkurenco. Pogodbo je mlajši Marquez sklenil za eno leto. "Že to, da sem podpisal zgolj za sezono, veliko pove. Ves čas bom pod drobnogledom, ves čas se bom moral dokazovati. Če kdo misli, da mi bo lažje, ker je pri Hondi Marc, se pošteno moti. Verjetno mi bo še težje," je v pogovoru za Gazzetto Dello Sport med drugim dejal Alex Marquez, ki je presenetil s podatkom, kdo mu je bil vzornik v rani mladosti.

" Dani Pedrosa , kdo pa drug. Naravnost oboževal sem ga. Pravi gospod med dirkači. Takrat še ni dirkal moj brat Marc, ki je šele v zadnjih letih postal moj idol." Alex Maruqez je opazil, da, odkar je pri Hondi, nihče več ne omenja njegove pretekle kariere. "Kot da nikoli ne bi dirkal. Moji rezultati in lovorike iz sezon v moto2 so izbrisani. Šalo na stran. Očitno pa je, da ljudi bolj ali manj zanima zgolj motoGP. Navaditi se bom moral na takšne razmere," piše rožnati italijanski športni časnik. "Seveda je moj veliki cilj, da nekoč postanem prvak v razredu motoGP," je napovedal španski dirkač, ki se je kar dobro znašel na uvodnih testiranjih z novim motociklom.

"Potreboval bom še nekaj časa. Preko noči ne gre. Velika sprememba je presedlati iz moto2 v motoGP. Ogromna, pravzaprav." Alex se zaveda, kako pomembno in dobrodošlo pomoč bo imel v starejšemu bratu in klubskemu kolegu Marcu. "Marc je moj motiv, je nepogrešljiv v moji karieri. Veliko lažje mi bo spopasti se z novimi izzivi v močnejšem razredu."

Alex Marquez velja za bolj nadarjenega dirkača v svetu motociklizma v zadnjih letih. "A zgolj talent ne prinaša uspeha. To je le del tistega, kar potrebuješ za uspeh. Vse ostalo je trdo delo. Pripravljen sem nanj." Mlajši od bratov Marquez se zaveda, da bo imel, za razliko od Marca, povsem druge cilje v prihajajoči sezoni. "On se bo gotovo boril za novo lovoriko, jaz pa si bom utrjeval pot med izbranci. Ne pričakujem vrhunskih dosežkov uvodoma. Potreben bo čas. In veliko potrpljenja z vseh strani," trezno razmišlja aktualni svetovni prvak razreda moto2, ki ne beži od dejstva, da bosta z Marcom tudi velika rivala pri Hondi. "Ko se boriš za velike stvari, ko biješ bitke za svetovni naslov, so vsi tvoji konkurenti. A sem še zelo daleč od tega, da bom Marcu neposredni konkurent. Vem pa, da ljudje okoli naju komaj čakajo, da se udariva. Verjetno pričakujejo, da se bova nato v garaži postrani gledala. Ne verjamem, predobro ga poznam. Morda bova konkurenta na stezi, a to najine bratske ljubezni ne bo zmanjšalo."