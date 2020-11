Alex Marquez: Boljše je odstopiti v boju za stopničke, kot 'ujeti' nekaj točk

Alex Marquez je na dirki za VN Teruela odstopil. Mlajši brat poškodovanega svetovnega prvaka Marca Marqueza je pred tem dvakrat stal na stopničkah, v obeh primerih je zasedel drugo mesto. Na VN Aragonije se je iz ozadja prebil do "srebra", na drugi zaporedni dirki v Alcanizu mu je tudi kazalo dobro, saj je uspešno prehiteval tekmece in se iz desetega prebil že do četrtega mesta, nato pa je deset krogov pred koncem naredil napako in padel in njegovega nastopa je bilo konec. “Rins in Morbidelli sta bila prehitra, res sta imela dober tempo, vendar sem prepričan, da bi se lahko boril z Mirom za stopničke. Vendar tako je, bili so boljši, naredil sem napako, oni pa ne. Nekaj se moram naučiti iz tega,"je pred dirko za VN Evrope v Valencii samokritičen dirkač Honde.

Za novinca v razredu motoGP je bil to prvi odstop in čeprav so nekateri menili, da so bile krive gume, je priznal, da je naredil napako. "Trda sprednja guma ni bila razlog za padec. Naredil sem napako in padec ni bil iz kakšnega posebnega razloga. Bil sem prehiter in spodneslo me je. Sploh nisem preverjal podatkov, ker je bila očitna moja napaka. Je pa tudi res, da je to moja prva prava napaka na dirkah in mislim, da je boljše, da jo narediš v boju za stopničke, kot pa v boju za nekaj točk,"je prepričan mladi Španec.

"To izkušnjo rabimo za prihodnje in mislim, da smo na zadnjih treh dirkah delali res dobro. Lahko smo ponosni, veseli in motivirani pred Valencio. Naš cilj ostaja enak, biti med vodilno deseterico in nadaljevati moramo z delom," pravi Alex Marquez, ki je na 13. mestu lestvice točkovanja za naslov svetovnega prvaka, v dosedanjem poteku sezone je zbral 67 točk.

V boju za naslov prvaka je še vedno vse odprto, razlike so majhne, v vodstvu je še vedno Joan Mir, ki ima 14 točk prednosti pred Fabiom Quartararojem in 19 točk pred Maverickom Vinalesom. Do konca sezone so samo še tri dirke in jasno je, da bo aktualni prvak predal šampionsko krono. Najprej sta dve zaporedni dirki v Valencii (prva že ta konec tedna, VN Evrope), nato pa sledi še finale 22. novembra v portugalskem Portimau.