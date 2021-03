Alex Marquez o težavah na testiranjih: Pasti moraš, da nato vstaneš še boljši

Alex Marquez je v elitni razred motoGP prišel kot dvakratni svetovni prvak. Leta 2014 je osvojil naslov v razredu moto3 in lani v razredu moto2. Veliko je bilo skeptikov, ki so dvomili, kaj zmore 24-letni dirkač, mlajši brat serijskega svetovnega prvaka v razredu motoGP Marca . Mladi Španec je lani dokazal, da hitro napreduje, je pa tudi zelo samokritičen, saj je priznal, da je trenutno še daleč od najboljših. " Predvsem mi manjka kontinuitete ," je za Corriere Dello Sport priznal mlajši od bratov Marquez, ki ni povsem zadovoljen z izkupičkom na testiranjih v Dohi. V naslednji sezoni ne bo več moštveni kolega starejšega brata pri Hondi. Španec je po novem član družine LCR Honda Castrol. " Verjamem, da bo menjava moštva zame dobra, vsaj upam. To odločitev sem sprejel, ker menim, da ni korak nazaj, ampak naprej ," za Corierre Dello Sport pravi Alex Marquez. Brata Marquez sta garažo pri Hondi delila le v Jerezu v uvodu sezone, čeprav se je tri leta mlajši Alex nadejal, da bo ob dirkaških koncih tedna v krstni sezoni med elito dobival od brata koristne nasvete. Kljub Marcovi odsotnosti je bila tudi med dirkami vez med njima močna. " Pošiljal mi je videe, slišala sva se. To me je gnalo in hkrati me je s svojimi norimi odzivi zabaval. Tako ob dobrih kot slabih rezultatih me je opogumljal ."

In ni bilo zaman. Čeprav se je na začetku zdelo, da se na zahtevni hondi ne znajde, je v deževnem Le Mansu doživel preboj, osvojil drugo mesto in to nato ponovil še na Veliki nagradi Aragonije. Vrhunske rezultate pričakuje tudi v prihajajoči sezoni, ki se z dvojnim programom v Katarju pričenja že ta konec tedna. "Upam, da bom svoj napredek nadaljeval tam, kjer sem ostal v drugem delu lanske sezone. Prvi del je bil "testni". Bilo je veliko vzponov in padcev. Zelo sem nihal. Upam, da bom v prihajajoči sezoni bolj konstanten." Maruqez ima, kot je bilo vidno na testiranjih, še vedno veliko težav z upravljanjem dirkalnika. "V štirih dneh testiranj sem padel kar petkrat. To je prevečkrat. Želim pa tudi od takšnih pripetljajev izvleči čim več. Pomembno je, da smo spregledali, kje so težave, in jih tudi odpravili. Vsakič, ko sem padel, sem se vrnil na stezo, izboljšal nekatere stvari in postavil tudi boljši čas. Torej ni pomembno, če padeš in kolikokrat si na tleh. Važno je, kako hitro se pobereš in kako hitro ti uspe odpraviti napake," trezno razmišlja 24-letni nekdanji svetovni prvak razreda moto2. "Vem, da za ekipo ni prijetno, če se dirkač tolikokrat znajde na tleh, a Lucio Cecchinello me je pomiril z besedami, da je treba pasti, da se nekaj novega naučiš. Gre za boleče učenje, ki je nujno v karieri."

Če bo vse po sreči, bosta brata Marquez spet tekmeca v sezoni 2021. "To, da je brat moj tekmec, mi ni preveč všeč. A to je tako kot pri igrah–seveda hočeš tekmeca premagati. Boljše, da zmagam jaz kot on," trdi Alex Marquez. Se je pa od starejšega brata nekaj že naučil – pravi, da je treba v motoGP tekmeca prehiteti takoj, ko se ti ponudi priložnost, brez obotavljanja. Mlajši Marquez komaj čaka, da se konec tedna vse skupaj v Dohi začne. "Imamo kar nekaj etapnih ciljev. Prvi je, da bi bili boljši v kvalifikacijah. Pomemben je sobotni program, saj ti dobre vožnje vlijejo prepotrebno samozavest pred dirko," še pove Alex Marquez, ki je lani že dočakal svoje prve stopničke med dirkaško elito, naslednji cilj pa je zmaga na dirki ... "Z njo nisem obremenjen. Nisem obseden s tem, da moram čim prej zmagati. Ko bom pripravljen, bo prišla tudi zmaga. Važno je, da smo na vseh stezah konkurenčni. Lani sem bil blizu najboljših le na določenih tekmah, na drugih pa spet daleč zadaj. Želim si več kontinuitete. To je moj primarni cilj pred sezono."