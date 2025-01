Alex Marquez: Zanimajo me le uvrstitve do petega mesta

V razredu motoGP bodo v sezoni 2025 trije novinci, Japonec Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), Tajec Somkiat Chantra (Honda LCR) in Španec Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Slednji bo v ekipi, ki ji poveljuje Nadia Padovani, zamenjal Eneo Bastianinija, ki bo v naslednji sezoni član avstrijske ekipe KTM. Medtem pa Alex Marquez ostaja zvest Gresiniju in sporoča, da ga v prihodnji sezoni zanimajo le rezultati do petega mesta.

Fermin Aldeguer bo naslednji dve sezoni dirkal za ekipo Gresini Racing MotoGP, ki je podaljšala partnerstvo z Ducatijem do leta 2026. Uspehi zadnjih sezon so okrepili vezi med Gresini Racing in Ducati Corse, kjer so blesteli vozniki, kot sta Enea Bastianini in Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio pa je v Desmosedici dosegel svojo prvo zmago v motoGP. Zdaj je čas, da se izkaže Aldeguer, ki se je pridružil ekipi pod vodstvom Nadie Padovani, ob že potrjenem Alexu Marquezu za leti 2025 in 2026. "Tudi za ekipo Gresini Ducati se je sezona uradno začela. Na avtodromu v Imeli sta se predstavila dirkača, ki bosta branila barve Gresinija," sprva sporoča Gazetta Dello Sport.

Nadia Padovani FOTO: 24ur.com icon-expand

"Alex Marquez bo vstopil v tretjo sezono s to ekipo, Fermin Aldeguer pa je novinec med motociklistično elito," dodaja ugledni italijanski časnik, ki še ugotavlja, da bo ekipa zelo težko ponovila šampionsko sezono 2024 ... "Težko bo, toda stavili bomo na izkušnje in mladost. Imam mešanico vsega," je rožnatemu časniku zaupala Nadia Padovani. "Zelo zaupamo naši posadki. Alex bo gotovo konkurenčen najboljšim, Ferminu bomo pomagali, da čimprej ujame elito," dodaja Nadia Padovani.

Fermin Aldeguer in Nadia Padovani FOTO: Profimedia icon-expand

Alex Marquez: Zanimajo me samo vrhunski rezultati

Tudi dirkača pozdravljata visoke cilje, ki jih postavlja prva operativka ekipe in tudi sama prikimavata visokim ambicijam ... "Zelo smo motivirani in komaj čakamo, da se vse skupaj začne zares. Imamo vse, da pridemo do vrhunskih rezultatov. Pri ekipi sem že tretjo sezono in mislim, da mi bo to dalo dodatno mirnost. Že lani je bilo opazno, da se dobro počutim v tej ekipi," je dejal mlajši od bratov Marquez.

"Vem, česa sem sposoben. Zanimajo me le in samo vrhunski rezultati. Zadovoljil bi se le z mesti od ena do pet." Aldeguer kot novinec ne sega tako visoko, a ve, da je ekipa ambiciozna in so cilji visoki. "Takoj smo se našli. Dihamo kot eno in zdi se mi, da sem že leta član ekipe. To vse mi bo pomagalo, da bom mirneje začel novo zgodbo. Verjamem, da lahko pustim svoj pečat že v debitantski sezoni," je prepričan 19-letni Španec.