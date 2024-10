Bosta Bastianini in Martin bitko živcev nadaljevala tudi v Mandaliki?

Boj za nove točke v prvenstvu motoGP na jutrišnjem sprintu in nedeljski Veliki nagradi Indonezije bo, kot izgleda, goreč, saj so dirkači v Mandaliki zelo izenačeni. Na današnjem treningu je prvo deseterico, ki si je priborila neposredno uvrstitev v hitrejšo kvalifikacijsko skupino, ločilo le 37 stotink. Najhitrejša sta bila Enea Bastianini in Jorge Martin, medtem ko sta imela Marc Marquez in Francesco Bagnaia nekaj težav.