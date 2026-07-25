Ali prihod Acoste k Ducatiju pomeni novo zavezništvo ali rivalstvo?

Dirkači Formule 1 zaključujejo prvi del sezone, v MotoGP pa so že na poletnem oddihu. In najmočnejša moštva so pred premorom rešila tudi vprašanja glede dirkačev za prihodnjo sezono. Zgodili so se veliki prestopi, najbolj odmeva odhod Francesca Bagnaie iz Ducatija in prihod Pedra Acoste med rdeče. To pomeni, da bo španski dirkač, ki se ga je ob prihodu v prvenstvo prijelo ime novi Marc Marquez, združil moči v garaži prav z devetkratnim dirkaškim šampionom.