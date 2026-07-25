Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Ali prihod Acoste k Ducatiju pomeni novo zavezništvo ali rivalstvo?

Ljubljana, 25. 07. 2026 22.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
David Stropnik
Pedro Acosta in Marc Marquez sta si po napetem dvoboju na stezi v cilju izmenjala objem.

Dirkači Formule 1 zaključujejo prvi del sezone, v MotoGP pa so že na poletnem oddihu. In najmočnejša moštva so pred premorom rešila tudi vprašanja glede dirkačev za prihodnjo sezono. Zgodili so se veliki prestopi, najbolj odmeva odhod Francesca Bagnaie iz Ducatija in prihod Pedra Acoste med rdeče. To pomeni, da bo španski dirkač, ki se ga je ob prihodu v prvenstvo prijelo ime novi Marc Marquez, združil moči v garaži prav z devetkratnim dirkaškim šampionom.

motogp ducati prestop marc marquez pedro acosta

Kalvarija, ki ji ni videti konca: Hrepenim po pomoči, a od ekipe dobim le polena

24ur.com Rivalstvo Marqueza in Bagnaie: Kakšen bo njun odnos pri Ducatiju?
24ur.com Jerez: ali nas znova čaka epska bitka med M. Marquezom in Bagnaio?
24ur.com Bagnaia: Največji konkurenti za naslov prihajajo iz Ducatijeve družine
24ur.com Se bo v Mugellu nadaljevala prevlada italijanskih dirkačev in Ducatija?
24ur.com Quartararo: Bolje je, a še daleč od želenega
24ur.com Morbidelli od prihodnje sezone pri Ducatiju, kje bo kariero nadaljeval Marc Marquez?
24ur.com 'Ducati goljufa? Nevoščljivi so nam, ker smo inovativni'
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 53 letih pričakuje četrtega otroka
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Ali otrok res potrebuje hišnega ljubljenčka?
Ali otrok res potrebuje hišnega ljubljenčka?
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
zadovoljna
Portal
Razburila splet z izjavo o mlajšem partnerju, ki je star komaj 22 let
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
vizita
Portal
Naravna pot do zdravih žil: hrana, ki resnično pomaga
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
cekin
Portal
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Nokia se vrača: nekoč kraljica telefonov, zdaj stavi na umetno inteligenco
Nokia se vrača: nekoč kraljica telefonov, zdaj stavi na umetno inteligenco
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
moskisvet
Portal
Kdo je moški, ki je osvojil srce Katie Holmes?
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
Skrivnost, ki Hollywood preganja že več kot 40 let
Skrivnost, ki Hollywood preganja že več kot 40 let
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
dominvrt
Portal
Lastniki psov ogorčeni: morali bodo čistiti tudi pasji urin
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
okusno
Portal
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
To je recept, ki ga vsako poletje znova išče na tisoče Slovencev
To je recept, ki ga vsako poletje znova išče na tisoče Slovencev
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
voyo
Portal
Shrek 2
IQ 160
IQ 160
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820