Almansa najhitrejši v najšibkejšem razredu, v srednjem pa Guevara

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David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) je odlično startal in prevzel vodstvo že po prvih zavojih. Sprva se je moral braniti pred Brianom Uriartejem, pozneje pa sta se v boj za vrh vključila še Maximo Quiles in Alvaro Carpe.

Maximo Quiles FOTO: Profimedia

Po uvodnih krogih se je v ospredju oblikovala vodilna skupina osmih dirkačev, medtem ko je Quiles storil manjšo napako in zaostal za vodilno trojico, ki je skušala preprečiti njegovo predčasno osvojitev naslova prvaka.

Kazen spremenila potek dirke

Pomemben trenutek je sledil v osmem krogu, ko je vodilni Uriarte prejel dvojno kazen dolgega kroga. Njegovi mehaniki so tik pred startom posegali v motocikel, zato so komisarji ukrepali. To je odprlo vrata Almansi, ki je prevzel vodstvo in začel narekovati tempo. Čeprav je postavil več najhitrejših krogov, se ni uspel otresti Carpeja, še manj pa Quilesa, ki se je iz kroga v krog nevarno približeval.

Dvanajst krogov pred koncem se je dirka za zmago spremenila v neposreden dvoboj med Almanso in Quilesom.

Odločitev v zadnjem krogu

Pet krogov pred ciljem je Quiles storil napako in za trenutek izgubil stik z vodilnim dirkačem. Vendar se ni predal. Hitro je zmanjšal zaostanek in pred zadnjim krogom ponovno dohitel Almanso.

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V zaključku dirke sta bila povsem izenačena. Quiles je iskal prostor za napad, vendar je Almansa brezhibno branil idealno linijo.

David Almansa FOTO: MotoGP

Priložnost se je ponudila v 11. zavoju, nato še v zadnjem sektorju steze, toda Almansa je vsakič zaprl vrata tekmecu in ciljno črto prečkal kot zmagovalec. Za 20-letnega Španca je bila to tretja zmaga v letošnji sezoni.

Naslov bo moral še počakati

Quiles se je moral zadovoljiti z drugim mestom in bo na novo priložnost za potrditev naslova svetovnega prvaka moral počakati vsaj do naslednje dirke v Indoneziji. Tretji je bil Carpe, ki je osvojil že sedme stopničke v sezoni.

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Po dvojni kazni je Uriarte uspel rešiti četrto mesto, peti pa je bil Rico Salmela, kar izenačuje njegov najboljši rezultat v karieri. Šesterico je zaključil Matteo Bertelle.

Razpored dirkaškega vikenda za VN Japonske. FOTO: 24ur.com