Dixon slavil v srednjem, Piqueras pa v najšibkejšem razredu

Manuel Gonzalez se je dobro pognal iz najboljšega startnega položaja, še bolje pa je startal Jake Dixon in prevzel vodstvo pred Špancem. Dobro je začel tudi Dixonov moštveni kolega Filip Salač , ki se je z Gonzalezom pomeril za drugo mesto, za četrto mesto pa sta se udarila Marcos Ramirez in Aron Canet .

Obračune v ozadju je izkoristil Dixon in si pridirkal lepo prednost pred tekmeci. Na drugem mestu se je utrdil Gonzalez in se odpeljal dirkačem za njim, medtem ko sta Salača po napaki prehitela tako Ramirez in Canet, trojici pa sta priključila še Celestino Vietti in Darryn Binder.