Alonso do enajste zmage v razredu moto3, v moto2 napet zaključek Aldeguerju

Dirkači srednjega in najšibkejšega razreda so na avstralskem Phillip Islandu pripravili vznemirljivi dirki. V moto2 je po napetem in vse do konca izenačenem obračunu slavil Fermin Aldeguer, ki je za las ugnal Arona Caneta, zmagovalni oder je dopolnil domačin Senna Agius. V razredu moto3 pa je znova slavil letošnji svetovni prvak David Alonso. Kolumbijec je prišel že do svoje 11. zmage letos, na stopničke pa sta stopila še Daniel Holgado in Adrian Fernandez.