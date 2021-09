Ambiciozna Aprilia bo z Espargarojem in Vinalesom lovila druge zaporedne stopničke

"Kot kaže, dirkališče ni najbolj po godu Fabiu (Quartararoju), zato zna biti tempo počasnejši. Zagotovo se bomo ponovno borili za stopničke, to je vselej naš cilj, ki pa je bil zdaj končno dosežen. Ampak sedaj si želimo več in mislim, da smo pripravljeni na boj za zmagovalni oder," je o svojih možnostih dejal Katalonec.

32-letnik je od drugega mesta leta 2014 dirke v Aragoniji konstantno zaključeval med šestim in osmim mestom, kljub lanskemu trinajstemu pa se bo v Aragonijo z veseljem vrnil: " Dirkališče v Aragoniji mi je všeč. Sem v dobri formi in motor dela dobro. V Aragoniji smo po navadi konkurenčni, tako da bomo videli, kako bomo tokrat z novim motorjem," je pred odhodom v Španijo dejal Espargaro.

Espargaro je v dirkaškem smislu pozno dozorel, saj je v zgodovini motoGP-ja na tretjem mestu dirkačev, ki so potrebovali največ dirk, preden se jim je uspelo prvič zavihteti na stopničke. To mu je uspelo na njegovi 72. dirki, leta 2014 prav v Aragoniji. Več dirk za dosego prvih stopničk sta potrebovala le John Hopkins (81) in njegov mlajši brat Pol Espargaro , ki se mu je na stopničke uspelo uvrstiti na njegovi 86. dirki v razredu motoGP.

"Nismo še na nivoju Yamahe, smo pa na dobri poti. Mislim, da bo Maverick užival v vožnji na Aprilii, moral pa se bo nekoliko prilagoditi. Ampak kot sem sam dokazal, se motor lahko kosa z Yamahinim," je o novem moštvenem kolegu dejal Espargaro, za katerega je to že peta sezona pri Aprilii.

"V petih letih, odkar sem tu, sem vedno poskušal narediti motor čim bolj konkurenčen. Nikoli nisem poskušal prilagoditi motorja sebi, vedno sem sebe poskušal prilagoditi motorju. Seveda sem svoje želje vedno posredoval inženirjem, a vedno z namenom, da ohranimo prednosti motorja in izboljšamo njegove slabosti. To je projekt, ki traja že pet let, in veliko smo storili predvsem po prihodu Massima Rivole v zadnjih dveh letih. Sedaj se nam opravljeno delo obrestuje," je prepričan prvi sedež Aprilie.