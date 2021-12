Dovizioso: Quartararoju je lažje, pozna samo Yamahine značilnosti

Andrea Dovizioso se je v pravkar končani sezoni vrnil med redne dirkače v motoGP. Petintridesetletni Italijan je namreč za zadnjih pet preizkušenj v letu 2021 v ekipi Petronasa Yamahe zamenjal Italijana Franca Morbidellija. Italijan, ki je po koncu lanske sezone morda nekoliko nepričakovano ostal brez letošnjega sedeža, je po spletu okoliščin vseeno našel pot nazaj v dirkaški svet. Kazalo je, da se bo dogovoril z ekipo Aprilie, a se je sredi septembra na VN San Marina v karano vrnil po skoraj letu odsotnosti in to na dirkalniku poltovarniške Yamahe. Izkušeni dirkač in nekdanji član Ducatijeve družine se že vneto pripravlja na sezono 2022, ko bo član dirkaške elite od prve dirke naprej. "Čaka me zahtevno obdobje testiranj in prav gotovo bo tudi vstop v novo tekmovalno sezono zelo nepredvidljiv zame," je bil brez dlake na jeziku Dovizioso v pogovoru za italijanski časnik Corriere Dello Sport. Na vprašanje, po čem se razlikujeta njegovo videnje in potencial dirkalnika glede na mnenja drugih dirkačev Yamahine družine, je takoj v primerjavo vključil aktualnega šampiona Fabia Quartararoja. "Fabio odlično pozna dirkalnik. V karieri ni izkusil nobene druge ekipe, kot je Yamahina, zato zna iz dirkalnika izvleči maksimum. Pozna ga do obisti," je povedal 35-letni Italijan, ki po solidnih nastopih v končnici sezone 2021 ostaja član družine šefa Razlana Razalija. "Zavedam se, da še nisem dodobra spoznal vse značilnosti Yamahinega dirkalnika. Sem v drugačnem položaju kot Fabio, ki pozna vse skrivnosti in lahko privija do konca," je bil slikovit v razlagi Dovi. "Je v precej boljši situaciji, saj ni umazan z izkušnjami iz drugih ekip, ne pozna značilnosti drugih dirkalnikov, zato ga takšne stvari ne ovirajo." Dovizioso je podčrtal ogromne razlike med Ducatijem in Yamaho ...