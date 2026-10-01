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MotoGP

Vodilni priznava: V primerjavi z Bezzecchijem in Marquezem mi manjka hitrost

Motegi, 01. 10. 2026 12.28 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan
Jorge Martin

Šestnajsti podaljšani motociklistični vikend je pred durmi. Do konca sezone razreda motoGP je še sedem dirk. Boj za laskavi naslov se je razplamtel. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Jorge Martin pred dirkaškim koncem tedna v Motegiju ostaja optimističen, a hkrati priznava, da mora storiti še korak naprej, če želi ostati v boju za naslov prvaka do samega konca sezone. Hitimo s prvimi prenosi. Od petka naprej VOYO in Kanal A.

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Španski dirkač Aprilie Jorge Martin poudarja, da japonsko dirkališče na papirju sicer ni med najbolj naklonjenimi motociklom iz Noaleja, vendar verjame, da je ekipa v zadnjih mesecih naredila velik napredek.

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"Motocikel se je v primerjavi s prejšnjimi sezonami precej spremenil. Vemo, da Motegi ni ravno steza, ki bi najbolj ustrezala Aprilii, vendar se razmere spreminjajo. Položen je nov asfalt in nanj se bo treba prilagoditi. Na motociklu smo opravili odlično delo in zdaj smo konkurenčni praktično vsak konec tedna," je dejal Martin na novinarski konferenci pred začetkom dirkaškega vikenda.

Boj za naslov ostaja povsem odprt

Čeprav ima Martin v prvenstvu prednost pred tekmeci, se zaveda, da si ne sme privoščiti nihanj v formi.

V skupnem seštevku je Jorge Martin pri 306 točkah, Marc Marquez jih ima 294, na tretjem mestu pa je Marco Bezzecchi, ki je zbral 264 točk.

Vsaka dirka je lahko že odločilna v boju za laskavi naslov v kraljevem razredu. "Prvenstvo je še vedno zelo odprto. Smo v prednosti, zato moramo ostati konstantni in osvajati točke. Avstrija je bila za nas pozitivna, obstajajo pa steze, na katerih se počutim bolje, in takšne, kjer imam več težav. Veliko dirkačev je še vedno v igri za vrh," je milanskemu športnemu časniku poudaril Španec.

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: Profimedia

Med najnevarnejšimi tekmeci vidi predvsem Marca Marqueza, s katerim se utegne v zaključku sezone neposredno spopasti za naslov.

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"Marc je izjemno hiter. Veseli me, da se lahko merim z njim in se z njim borim za naslov," je Gazetti Dello Sport še zaupal 28-letni dirkač Aprilie.

'Marquez in Bezzecchi sta še vedno hitrejša'

Martin meni, da zgolj hitrost ne bo dovolj za osvojitev prvenstva. Hitrost je pomembna, vendar je prav tako pomembna tudi inteligenca. Znati moraš čim bolje izkoristiti vse, kar imaš na voljo, je pojasnil. Ob tem je odkrito priznal, da ga v primerjavi z nekaterimi tekmeci čaka še nekaj dela.

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"V primerjavi z Marcom Bezzecchijem in Marcom Marquezom mi manjka nekaj hitrosti. Nisem boljši od njiju in ugotoviti moram, kako iz motocikla izvleči še nekaj več ter najti dodatno hitrost, ki jo potrebujem za boj za naslov svetovnega prvaka," je rožnatemu milanskemu časniku povedal vodilni v prvenstvu razreda motoGP.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
FOTO: Profimedia

Kljub temu v Motegi prihaja samozavesten. Napredek Aprilie mu vliva optimizem, hkrati pa se zaveda, da bo moral v odločilnem delu sezone dvigniti raven svojih nastopov, če želi uresničiti sanje o naslovu prvaka MotoGP.

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Razpored dirkaškega vikenda za VN Japonske.
Razpored dirkaškega vikenda za VN Japonske.
FOTO: 24ur.com
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motogp vn japonske motegi jorge martin

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Loptass
01. 10. 2026 12.36
Glede na to kar je pokazal Bezzechi lani v Indoneziji in Argentini pa predlani v Avstraliji ter ob upoštevanju kar je uprizoril letos na sprint dirki na Češkem, upam, da se ne bo na tak način taktično vmešal v boj za naslov prvaka v korist Aprilie ter MMju posledično rezerviral še eno zimo za okrevanje.
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