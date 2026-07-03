Testni voznik, ki je pomagal Aprilio povesti na vrh prvenstva

Pred šolskimi počitnicami se je razrednik pozanimal pri dijakih, kje bodo preživeli poletje. Jure se je takoj oglasil: "Mi bomo tri tedne v gorah, nato pa še tri tedne na Maldivih!" "Kaj pa je tvoj oče?" je zanimalo učitelja. "Zidar." "No ja, vaše življenje pa ni slabo!" je ugotovil profesor. "Saj bi bilo tudi vaše lahko dobro, če bi se za kaj izučili!" mu je dejal Jure.