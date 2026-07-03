MotoGP
Testni voznik, ki je pomagal Aprilio povesti na vrh prvenstva
Na VN Češke dirkača Aprilie nista blestela. Marco Bezzecchi je po padcu na sobotni sprint dirki fizično obračunal z delavcem ob stezi, Jorge Martin pa je sprint dirko končal na petem, nedeljsko na devetem mestu. Kljub temu sta dirkača italijanskega moštva še vedno vodilna v prvenstvu, veliko zaslug za to pa gre tudi njunem tretjem moštvenem kolegu Lorenzu Savadoriju. Testni voznik Aprilie je namreč lansko leto ogromno prispeval k razvoju motocikla, ki je letos, vsaj za zdaj, najhitrejši v karavani MotoGP. Pogovor si lahko ogledate spodaj.
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