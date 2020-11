Aprilia našla zamenjavo za kaznovanega Iannoneja?

Do konca motociklistične sezone je le še ena dirka, ta konec tedna bo na sporedu VN Portugalske. Naslov prvaka v razredu motoGP je oddan, saj ima Španec pri moštvu Suzukija Joan Mir že neulovljivo točkovno prednost. Moštva pa seveda že razmišljajo o letu 2021 in pri moštvu Aprilie je prazen en dirkaški sedež, saj Andrea Iannone zaradi kazni ne bo smel tekmovati.

Mednarodna motociklistična zveza (Fim) je Italijana marca suspendirala za 18 mesecev, potem ko so po dopinškem testu med lansko VN Malezije v njegovem vzorcu odkrili sledi steroidov. Iannone se je pritožil kazen na športno razsodišče v Lozani (Cas), a mu je ta, zaradi zahteve Wade povišala kazen na štiri leta prepovedi nastopanja. Prvotna kazen bi mu potekla 16. junija 2021, sedaj bo lahko znova tekmoval šele 17. decembra 2023.

Tako so pri moštvu Aprilie prisiljeni poiskati novega dirkača in med kandidati so bili omenjana tudi imena Andree Doviziosa, Lorisa Baza in Eugena Lavertyja, kot tudi Marca Bezzecchija in Fabia DiGiannantonia. A kot kaže je prvi kandidat dirkač iz superbike prvenstva Chaz Davies.

Izvršni direktor moštva Massimo Rivola, tako poroča uradna spletna stran motoGP, je namreč namignil, da bi lahko Davies nadomestil Iannoneja v letu 2021. "Trije dirkači superbike prvenstva, ki iščejo delodajalca, so vredni omembe, Davies, Baz in Laverty. Od omenjenih je Chaz Davies najbolj uspešen v superbiku in tudi najbolj zanimiv, čeprav nima izkušenj z razredom motoGP v primerjavi z obema omenjenima," je dejal Rivola.